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Czy geniusz może być jednocześnie przekleństwem? I czy niepozorna sprzątaczka może okazać się skuteczniejsza od policyjnych śledczych? Odpowiedzi przynosi „Genialna M.” – nowy serial powstały we współpracy SkyShowtime i Polsatu, którego przedpremierowy pokaz odbył się podczas 3. edycji festiwalu BNP Paribas Warsaw SerialCon.

To jest opowieść o tym, jak się trafia w odpowiednie miejsce, w odpowiednim czasie – mówi Agnieszka Dygant, odtwórczyni głównej roli. Produkcja łączy komizm i kryminalne zagadki, a jej bohaterka udowadnia, że do rozwiązywania skomplikowanych śledztw nie zawsze potrzeba policyjnego doświadczenia.

Serial powstał na podstawie francuskiej produkcji komediowo-kryminalnej „HPI – Haut Potentiel Intellectuel”. W polskiej wersji poznajemy Martę Hajdę, w którą wciela się Agnieszka Dygant. Temperamentna, bystra sprzątaczka z Bielska-Białej niespodziewanie trafia w sam środek policyjnego świata. Dzięki niezwykłym zdolnościom intelektualnym rozwiązuje łamigłówki w błyskawicznym tempie i dostrzega szczegóły, które umykają innym.

Agnieszka Dygant zwraca uwagę na nietuzinkowość i autentyczność swojej bohaterki. Mamy trochę wyobrażenia, jak powinna wyglądać mądra osoba: najlepiej w okularach albo w czarnym swetrze, w garniturze, na pewno tak niepozornie. Jak ktoś wygląda i zachowuje się tak jak moja bohaterka, to raczej nie traktuje się takiej osoby poważnie – zauważa aktorka.

Jak dodaje, obserwowanie rozwoju takiej postaci przynosi widzom satysfakcję, ale niezwykły iloraz inteligencji nie rozwiązuje wszystkich problemów Marty. Ona jest niepoukładana, chaotyczna, niekoherentna, mimo tego wielkiego, nieprawdopodobnego daru IQ – podkreśla Dygant.

Wyzwaniem dla twórczyń było również zbudowanie świata, w którym spotykają się realistyczna kryminalna rzeczywistość i barwna, nieprzewidywalna osobowość głównej bohaterki. Akcja rozgrywa się w Bielsku-Białej, które – jak zauważa aktorka – „okazało się miastem bardzo przestępczym”.

Wstawienie do tego świata bohaterki, która byłaby tak kolorowa, i sprawienie, żeby to wypadało autentycznie, nie było łatwym zadaniem. To była nasza robota z dziewczynami, z Olgą Chajdas i z Anią Rzepką, jak to opakować […]. Ta postać jest takim sercem tego serialu, ona nadaje pewien styl, pewien rytm – mówi Agnieszka Dygant.

Trzecia edycja Festiwalu BNP Paribas Warsaw SerialCon trwa do 29 listopada w Kinotece w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Bilety na wydarzenia są dostępne na stronie www.warsawserialcon.pl.

