RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Miedwiediew zdyskwalifikowany w Pekinie. Trafił piłką w kibica

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 5 października (16:49)

Daniił Miedwiediew nie dokończył półfinałowego meczu turnieju ATP 500 w Pekinie z Novakiem Djokoviciem. Rosjanin został zdyskwalifikowany po tym, jak uderzona przez niego piłka trafiła w twarz jednego z widzów na trybunach.

Miedwiediew zdyskwalifikowany w Pekinie. Trafił piłką w kibica
Daniłł Miedwiediew zdyskwalifikowany (fot. PEDRO PARDO) /AFP/East News

Do zdarzenia doszło przy wyniku 7:5, 5:3 dla Novaka Djokovicia. Po zakończonej wymianie piłka odbiła się od ściany za plecami Miedwiediewa. Ten mocno uderzył ją w kierunku trybun.

Piłka trafiła w twarz kibica. Mecz przerwano, a poszkodowany widz opuścił trybuny w asyście innych osób, zasłaniając twarz rękami.

Sędziowie zdecydowali o dyskwalifikacji rosyjskiego tenisisty, co oznaczało awans Djokovicia do finału turnieju w Pekinie.

Serb w pomeczowym wywiadzie wyraził współczucie dla kibica. Jednocześnie zaznaczył, że jego zdaniem Miedwiediew nie zrobił tego celowo. Sam Djokovic uczestniczył w podobnym incydencie. W 2020 roku uderzył piłką sędziego liniowego.

Zobacz wpis na X

W finale Djokovic zmierzy się z Alexem de Minaurem. Australijczyk awansował po tym, gdy jego półfinałowy rywal Hubert Hurkacz wycofał się z powodu kontuzji.


Źródło: RMF24
Tagi: tenis
chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: