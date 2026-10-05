Miedwiediew zdyskwalifikowany w Pekinie. Trafił piłką w kibica

RMF24

Daniił Miedwiediew nie dokończył półfinałowego meczu turnieju ATP 500 w Pekinie z Novakiem Djokoviciem. Rosjanin został zdyskwalifikowany po tym, jak uderzona przez niego piłka trafiła w twarz jednego z widzów na trybunach.

Do zdarzenia doszło przy wyniku 7:5, 5:3 dla Novaka Djokovicia. Po zakończonej wymianie piłka odbiła się od ściany za plecami Miedwiediewa. Ten mocno uderzył ją w kierunku trybun.

Piłka trafiła w twarz kibica. Mecz przerwano, a poszkodowany widz opuścił trybuny w asyście innych osób, zasłaniając twarz rękami.

Sędziowie zdecydowali o dyskwalifikacji rosyjskiego tenisisty, co oznaczało awans Djokovicia do finału turnieju w Pekinie.

Serb w pomeczowym wywiadzie wyraził współczucie dla kibica. Jednocześnie zaznaczył, że jego zdaniem Miedwiediew nie zrobił tego celowo. Sam Djokovic uczestniczył w podobnym incydencie. W 2020 roku uderzył piłką sędziego liniowego.

W finale Djokovic zmierzy się z Alexem de Minaurem. Australijczyk awansował po tym, gdy jego półfinałowy rywal Hubert Hurkacz wycofał się z powodu kontuzji.