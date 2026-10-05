Hurkacz poddał mecz. Niespodziewany koniec bitwy z De Minaurem
Opracowanie:
Waldemar Stelmach
Publikacja: Dzisiaj, 5 października (12:54)
Aktualizacja: Dzisiaj, 5 października (13:05)
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Nie tak Hubert Hurkacz wyobrażał sobie zakończenie meczu z Australijczykiem Alexem De Minaurem w półfinale turnieju ATP 500 na twardych kortach w Pekinie. Polak skreczował w drugim secie.
Hubert Hurkacz na półfinale zakończył udział w turnieju ATP 500 w Pekinie.
Polak w poniedziałkowym meczu z Australijczykiem Alexem De Minaurem skreczował w drugim secie przy wyniku 4:6, 2:3.
Hurkacz wygrał z De Minaurem tylko jeden z pięciu pojedynków.
Polski tenisista miał szansę awansować do finału w drugim turnieju z rzędu. W ubiegłym tygodniu grał o trofeum w Chengdu, ale przegrał z Hiszpanem Alejandro Davidovichem Fokiną.
Wynik półfinału:
Alex De Minaur (Australia, 5) - Hubert Hurkacz (Polska) 6:4, 3:2 i krecz Hurkacza.