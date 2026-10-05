Hurkacz poddał mecz. Niespodziewany koniec bitwy z De Minaurem

RMF24

Nie tak Hubert Hurkacz wyobrażał sobie zakończenie meczu z Australijczykiem Alexem De Minaurem w półfinale turnieju ATP 500 na twardych kortach w Pekinie. Polak skreczował w drugim secie.

Hubert Hurkacz na półfinale zakończył udział w turnieju ATP 500 w Pekinie.

Polak w poniedziałkowym meczu z Australijczykiem Alexem De Minaurem skreczował w drugim secie przy wyniku 4:6, 2:3.

Hurkacz wygrał z De Minaurem tylko jeden z pięciu pojedynków.

Polski tenisista miał szansę awansować do finału w drugim turnieju z rzędu. W ubiegłym tygodniu grał o trofeum w Chengdu, ale przegrał z Hiszpanem Alejandro Davidovichem Fokiną.

Wynik półfinału:

Alex De Minaur (Australia, 5) - Hubert Hurkacz (Polska) 6:4, 3:2 i krecz Hurkacza.