Maja Chwalińska niżej w rankingu WTA. Gdzie Iga Świątek?

W czołowej trójce rankingu WTA za Jeleną Rybakiną plasują się Białorusinka Aryna Sabalenka i Rosjanka Mirra Andriejewa.
Najwyżej z Polek, na 9. pozycji, sklasyfikowana jest Iga Świątek. Maja Chwalińska spadła o jedną lokatę - ze swojej rekordowej 21. na 22.
Magdalena Fręch także jest niżej niż w poprzednim notowaniu - przesunęła się z 48. na 56. pozycję. W czołowej setce mieści się jeszcze 77. Magda Linette.
Kto zagra w WTA Finals?
W rankingu Race to the WTA Finals, który wyłoni osiem uczestniczek kończącego sezon turnieju w Indian Wells w listopadzie, Świątek zajmuje 10. pozycję.
Rybakina, Sabalenka, Andriejewa oraz zwyciężczyni wielkoszlemowego Wimbledonu Czeszka Linda Noskova są już pewne udziału w tej imprezie.
Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour - stan na 12 października 2026:
1. (1) Jelena Rybakina (Kazachstan) 9696 pkt
2. (2) Aryna Sabalenka (Białoruś) 7550
3. (5) Mirra Andriejewa (Rosja) 6371
4. (3) Jessica Pegula (USA) 6225
5. (4) Coco Gauff (USA) 5974
6. (7) Elina Switolina (Ukraina) 5024
7. (8) Karolina Muchova (Czechy) 4773
8. (6) Linda Noskova (Czechy) 4679
9. (9) Iga Świątek (Polska) 3999
10. (10) Marta Kostiuk (Ukraina) 3910
...
22. (21) Maja Chwalińska (Polska) 2043
56. (48) Magdalena Fręch (Polska) 1045
77. (80) Magda Linette (Polska) 907
127. (133) Katarzyna Kawa (Polska) 586
166. (173) Martyna Kubka (Polska) 457
219. (206) Linda Klimovicova (Polska) 353