Maja Chwalińska niżej w rankingu WTA. Gdzie Iga Świątek?

RMF24

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Maja Chwalińska zanotowała minimalny spadek w rankingu WTA tenisistek. Dziewiąte miejsce utrzymała Iga Świątek. Na prowadzeniu od ponad miesiąca jest Jelena Rybakina z Kazachstanu.

W czołowej trójce rankingu WTA za Jeleną Rybakiną plasują się Białorusinka Aryna Sabalenka i Rosjanka Mirra Andriejewa.

Najwyżej z Polek, na 9. pozycji, sklasyfikowana jest Iga Świątek. Maja Chwalińska spadła o jedną lokatę - ze swojej rekordowej 21. na 22.

Magdalena Fręch także jest niżej niż w poprzednim notowaniu - przesunęła się z 48. na 56. pozycję. W czołowej setce mieści się jeszcze 77. Magda Linette.

Hurkacz pokonał chińską nadzieję i zameldował się w kolejnej rundzie w Szanghaju Hubert Hurkacz znów zachwyca kibiców. Polski tenisista awansował do 1/8 finału prestiżowego turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju, pokonując po emocjonującym meczu Chińczyka Yi Zhou 6:2, 3:6, 6:3.

Kto zagra w WTA Finals?

W rankingu Race to the WTA Finals, który wyłoni osiem uczestniczek kończącego sezon turnieju w Indian Wells w listopadzie, Świątek zajmuje 10. pozycję.

Rybakina, Sabalenka, Andriejewa oraz zwyciężczyni wielkoszlemowego Wimbledonu Czeszka Linda Noskova są już pewne udziału w tej imprezie.

Magdalena Fręch dostała drugą szansę. Teraz może trafić na Igę Świątek Jeśli Magdalena Fręch w poniedziałek wygra z Mananchayą Sawangkaew z Tajlandii, to jej kolejną rywalką w Turnieju WTA 1000 w Wuhan będzie Iga Świątek. Fręch wcześniej przegrała mecz ostatniej rundy kwalifikacji, ale dostała się do głównej drabinki…

Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour - stan na 12 października 2026:

1. (1) Jelena Rybakina (Kazachstan) 9696 pkt

2. (2) Aryna Sabalenka (Białoruś) 7550

3. (5) Mirra Andriejewa (Rosja) 6371

4. (3) Jessica Pegula (USA) 6225

5. (4) Coco Gauff (USA) 5974

6. (7) Elina Switolina (Ukraina) 5024

7. (8) Karolina Muchova (Czechy) 4773

8. (6) Linda Noskova (Czechy) 4679

9. (9) Iga Świątek (Polska) 3999

10. (10) Marta Kostiuk (Ukraina) 3910

...

22. (21) Maja Chwalińska (Polska) 2043

56. (48) Magdalena Fręch (Polska) 1045

77. (80) Magda Linette (Polska) 907

127. (133) Katarzyna Kawa (Polska) 586

166. (173) Martyna Kubka (Polska) 457

219. (206) Linda Klimovicova (Polska) 353