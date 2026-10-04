Kto zastąpi Lewandowskiego? „Mamy jednego napastnika z prawdziwego zdarzenia”

RMF24

W poniedziałkowym meczu Ligi Narodów przeciwko Bośni i Hercegowinie reprezentacja Polski będzie musiała radzić sobie bez swojego kapitana i najlepszego strzelca, Roberta Lewandowskiego. Selekcjoner Jan Urban nie ukrywa, że nadchodzą trudne czasy i już teraz trzeba myśleć o przyszłości drużyny po odejściu największych gwiazd.

Lewandowski pauzuje, Urban szuka rozwiązań

Robert Lewandowski, który w piątkowym meczu z Rumunią na PGE Narodowym popisał się hat-trickiem, nie wystąpi w spotkaniu z Bośnią i Hercegowiną. Powodem jest żółta kartka, która wyklucza go z gry. 38-letni napastnik, mający na koncie już 92 bramki w narodowych barwach, od lat jest filarem polskiej reprezentacji. Teraz jednak selekcjoner Jan Urban musi znaleźć nowe rozwiązania na kluczowe pozycje.

Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie. Zmiany w kadrze Jana Urbana Reprezentacja Polski szykuje się do ostatniego październikowego starcia w piłkarskiej Lidze Narodów. W poniedziałkowym meczu z Bośnią i Hercegowiną z powodu kary za żółte kartki nie zagra Robert Lewandowski, który opuścił już zgrupowanie w Warszawie.

Zadajemy sobie pytanie: co będzie po Robercie Lewandowskim i Piotrze Zielińskim. Nie wiadomo, jak długo będą jeszcze grać. To nieocenieni zawodnicy. Dali reprezentacji bardzo wiele – podkreślał Urban na konferencji prasowej w Zenicy.

Kto zastąpi Lewandowskiego?

W obliczu absencji Lewandowskiego, szansę na grę w ataku mogą otrzymać Karol Świderski z Widzewa Łódź lub Mateusz Żukowski z Magdeburga. Urban nie ukrywa, że sytuacja kadrowa nie jest łatwa.

Mamy teraz jednego napastnika z prawdziwego zdarzenia. Karol Świderski często gra jako „dziesiątka”, ofensywny pomocnik. Mateusz Żukowski jeszcze do niedawna grał na innych pozycjach, ale tak wyszło, że strzela gole w Magdeburgu i stał się napastnikiem – tłumaczy selekcjoner.

Trudny teren i wymagający rywal

Bośnia i Hercegowina to przeciwnik, który zawsze potrafi postawić się faworytom. Ostatnio z kadrą pożegnał się ich legendarny napastnik Edin Dżeko, co stawia obie drużyny w podobnej sytuacji – muszą szukać nowych liderów.

Bośnia to niełatwy teren dla każdego rywala, który tu przyjeżdża, ale boisko zawsze weryfikuje. Szanse są takie same dla obu drużyn, więc o niczym innym nie myślimy, tylko o trzech punktach – zapewnia bramkarz Marcin Bułka.

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Sytuacja w grupie i walka o awans

Po trzech kolejkach Ligi Narodów w grupie B4 prowadzi Szwecja z dorobkiem 7 punktów. Bośnia ma 5 punktów, a Polska – 4. W pierwszym meczu obu drużyn padł bezbramkowy remis. Teraz Biało-Czerwoni muszą powalczyć o zwycięstwo, by zachować szanse na awans do dywizji A.

Jesteśmy reprezentacją, która na pewno nie będzie zadowalała się tym, że tylko się utrzyma czy będzie walczyć o utrzymanie. Celujemy wysoko, celujemy w wygraną i przy tym na pewno w awans do dywizji A, w której byliśmy wcześniej zapowiada Bułka.

Selekcjoner Jan Urban podkreśla, że nie zamierza zmieniać stylu gry drużyny. Stawia na ofensywną piłkę i powoli wprowadza do zespołu młodych zawodników. Nigdy nie będę grał bezpośrednio, długimi podaniami. To nie mój styl i filozofia piłki nożnej. Moje drużyny nigdy tak nie grały - deklaruje.

Bilans spotkań

Polska dotychczas sześciokrotnie mierzyła się z Bośnią i Hercegowiną, ani razu nie przegrywając – odnotowała cztery zwycięstwa i dwa remisy. Czy tym razem, mimo braku Roberta Lewandowskiego, uda się podtrzymać dobrą passę? Dowiemy się tego już w poniedziałek - początek spotkania o godzinie 20:45.