„Niezrozumiały” pozew Erlinga Haalanda. „To godne ubolewania”

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Erling Haaland pozwał linie lotnicze Norwegian Air Shuttle. Chodzi o bezprawne zdaniem jego prawników wykorzystanie wizerunku piłkarza podczas tegorocznego mundialu. Przewoźnik uważa ten krok prawny za niezrozumiały i „godny ubolewania”.

„Sprawa dotyczy bezprawnego wykorzystania przez Norwegian charakterystycznych cech wyglądu Haalanda w promocji biletów lotniczych w czasie piłkarskich mistrzostw świata” – przekazał mailem agencji AFP Thomas Hagen, prawnik norweskiej gwiazdy futbolu.

Pod wodzą snajpera Manchesteru City reprezentacja Norwegii dokonała tego lata wielkiego wyczynu, docierając do ćwierćfinału mistrzostw świata, gdzie uległa Anglii (1:2). Był to pierwszy występ drużyny na mundialu od 1998 roku.

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„Bardziej po norwesku”

Dokładny przedmiot sporu nie został ujawniony, jednak według dziennika „Verdens Gang”, który jako pierwszy opisał tę historię, linie Norwegian usunęły już ze swoich kanałów w mediach społecznościowych fotomontaż przedstawiający samolot z kucykiem – charakterystyczną fryzurą Haalanda.

Pod koniec sierpnia zawodnik ściął swoje długie włosy.

„Nigdy nie wyglądaliśmy bardziej po norwesku” – głosił podpis pod zdjęciem.

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Linie lotnicze zaskoczone pozwem

Ze swojej strony linie Norwegian potwierdziły fakt otrzymanie wezwania sądowego, który „trudno jest zrozumieć”.

Podobnie jak niemal cała Norwegia, tego lata kibicowaliśmy reprezentacji narodowej, publikując kilka spontanicznych wpisów inspirowanych trendami w mediach społecznościowych – powiedziała agencji AFP rzeczniczka przewoźnika, Catharina Solli.

To godne ubolewania, że ten wyraz wsparcia spotkał się z krokami prawnymi, ale mamy nadzieję na rzeczowy dialog, dzięki któremu będziemy mogli w przyszłości nadal wspierać naszych wspólnych sportowych bohaterów – dodała.

Według „Verdens Gang” rozprawa przed sądem w Oslo została zaplanowana na 9 października.