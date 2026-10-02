Adrian Siemieniec zdyskwalifikowany. Komisja Ligi ogłosiła decyzję

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Trener Jagiellonii Białystok Adrian Siemieniec został zdyskwalifikowany na sześć meczów piłkarskiej ekstraklasy z powodu nieprzepisowych kontaktów z arbitrami w poprzednim sezonie. Sędziego asystenta Arkadiusza Kamila Wójcika wykluczono na dwa lata, a arbiter główny Paweł Raczkowski zapłaci grzywnę.

To konsekwencja zachowania Siemieńca przed spotkaniem 33. kolejki ekstraklasy poprzedniego sezonu z GKS Katowice, gdy zwrócił się do Wójcika o pomoc w kontakcie z Raczkowskim. Szkoleniowiec Jagiellonii chciał otrzymać podczas meczu od Raczkowskiego informację, gdy któryś z jego podopiecznych będzie blisko otrzymania żółtej kartki. Siemieniec przeprosił później za swoje zachowanie.

Siemieniec nie poprowadzi Jagielloni w sześciu spotkaniach ligowych

Jak zaznaczono w komunikacie, Komisja Ligi, która zebrała się w piątek w trybie nadzwyczajnym, postanowiła nałożyć na całą trójkę kary, ponieważ nie zrobiły tego ani Komisja ds. Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN, ani Kolegium Sędziów PZPN.

„Komisja Ligi uznała za konieczne wyciągnięcie wobec obwinionych konsekwencji dyscyplinarnych. Warty podkreślenia jest fakt, że wymierzając kary Komisja Ligi miała ograniczony katalog kar dyscyplinarnych w porównaniu do katalogu kar organizacyjnych i dyscyplinarnych, którym dysponują organy PZPN” - napisano w komunikacie.

Siemieniec nie zasiądzie na ławce trenerskiej w sześciu najbliższych meczach Jagiellonii Białystok. Szkoleniowiec dostał też zakaz udziału w zawodach ekstraklasy na dwa lata, ale tę karę zawieszono na okres trzech lat. Ponadto będzie musiał zapłacić 100 tysięcy złotych grzywny. „Zdaniem Komisji, trener A. Siemieniec (...) naruszył obowiązki nałożone na trenerów Konwencją Trenerską, w szczególności obowiązek przestrzegania zasad etyki i fair play i unikania działań sprzecznych z duchem gry” - uzasadniono.

Adrian Siemieniec wydał oświadczenie. „Granica została przekroczona” Adrian Siemieniec bije się w piersi w związku z aferą w ekstraklasie. „Jestem sobą rozczarowany i zawiodłem wielu ludzi” - napisał trener Jagiellonii Białystok. „Popełniłem błąd i zasługuję na krytykę, ale nie na hejt i publiczny lincz. Ta granica…

Surowa kara dla sędziego

Bardziej surowa kara spotkała Wójcika, którego zdyskwalifikowano na dwa lata za naruszenie przepisów Konwencji Sędziowskiej, a konkretnie tych mówiących o obowiązku powstrzymywania się od utrzymywania jakichkolwiek kontaktów z przedstawicielami klubów klasy rozgrywkowej, w której prowadzi zawody. Jak podkreślono, Wójcik powinien był też powiadomić organizatora rozgrywek lub PZPN o prośbie Siemieńca. Raczkowski odpowie jedynie finansowo — nałożono na niego grzywnę w wysokości 50 tysięcy złotych za powiadomienie Kolegium Sędziów PZPN o całej sprawie dopiero ponad miesiąc po meczu.

Komisja Ligi: Nie doszło do korupcji

„Brak natychmiastowej informacji bezpowrotnie niweczy bowiem cel tego przepisu. Obowiązek powiadomienia ma z reguły na celu umożliwienie przewodniczącemu Kolegium Sędziów PZPN podjęcia odpowiednich działań zarządczych, organizacyjnych lub prewencyjnych, a zwlekanie z przekazaniem informacji udaremnia ten cel” - podkreślono. Komisja Ligi nie stwierdziła, aby kontakty Siemieńca z sędziami miały wpływ na wynik lub mogły zostać zakwalifikowane jako korupcja.

Tłem sprawy było ubiegłoroczne ubieganie się Wójcika o funkcję szefa Kolegium Sędziów PZPN, na którą został wybrany przez władze federacji Marcin Szulc. Później Wójcik zarzucił nowemu kierownictwu Kolegium Sędziów zniesławienie i mobbing, a 9 lipca złożył w związku z tym do Prokuratury Regionalnej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa dotyczącego m.in. gróźb karalnych.