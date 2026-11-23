RMF24

To był finał godny mistrzów. Carlos Alcaraz pokonał lidera światowego rankingu Alexandra Zvereva i po raz pierwszy w karierze sięgnął po tytuł ATP Finals. Hiszpan dołączył do elitarnego grona legend, które wygrały wszystkie turnieje wielkoszlemowe i ATP Finals.

W niedzielny wieczór w Turynie emocje sięgnęły zenitu. 23-letni Carlos Alcaraz pokonał Niemca Alexandra Zvereva 6:2, 7:6 (9-7) w finale prestiżowego turnieju ATP Finals. To pierwszy taki triumf w karierze Hiszpana, który już wcześniej w tym roku skompletował Karierowego Szlema, wygrywając Australian Open.

Wygrana w Turynie pozwoliła Alcarazowi umocnić się na trzecim miejscu w światowym rankingu. Co więcej, został dopiero czwartym tenisistą w historii, który może pochwalić się zwycięstwami we wszystkich turniejach wielkoszlemowych oraz ATP Finals. Wcześniej tego wyczynu dokonali tylko Andre Agassi, Roger Federer i Novak Djoković.

Finał pełen zwrotów akcji

Choć wynik pierwszego seta (6:2) może sugerować łatwą wygraną Alcaraza, rzeczywistość była znacznie bardziej zacięta. Hiszpan szybko objął prowadzenie 4:1, dwukrotnie przełamując serwis Zvereva. Niemiec próbował odrobić straty, ale to Alcaraz zachował zimną krew i zakończył partię po 50 minutach gry.

Drugi set to już prawdziwy tenisowy thriller. Alcaraz prowadził 4:2, jednak Zverev nie zamierzał się poddawać i zdobył trzy kolejne gemy. W dziesiątym gemie Niemiec był o włos od doprowadzenia do trzeciego seta, ale o losach meczu zadecydował tie-break. Tam Alcaraz najpierw prowadził 3:0, potem przegrał sześć kolejnych piłek, by ostatecznie wykorzystać drugą piłkę meczową i po dwóch godzinach i dwóch minutach walki sięgnąć po tytuł.

Elitarne grono i rekordowe zarobki

Zwycięstwo w Turynie to nie tylko prestiż, ale i spory zastrzyk gotówki. Hiszpan za pięć wygranych pojedynków (stracił tylko jednego seta – w półfinale z Benem Sheltonem) zgarnął aż 5 milionów 171 tysięcy dolarów. Warto dodać, że w turnieju nie wystąpił broniący tytułu Jannik Sinner, który od lipca leczy kontuzję.

Alcaraz dołączył tym samym do grona największych legend tenisa, którym udało się wygrać wszystkie najważniejsze turnieje. Co ciekawe, tej sztuki nie dokonał nawet Rafael Nadal.