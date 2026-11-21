Trzy kwestie na posiedzeniu NATO
Jak powiedział Zalewski w rozmowie z RMF FM, Polska chce przedstawić na spotkaniu trzy kwestie. Po pierwsze - swoją ocenę tego, co się wydarzyło i dlaczego doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Po drugie - uzyskać jednoznaczne poparcie i solidarność NATO. Trzecim elementem mają być konkretne propozycje dotyczące wzmocnienia zdolności obrony powietrznej.
Będę mówił o rzeczach bardzo konkretnych – zapowiedział wiceminister. Nie chciał jednak ujawniać szczegółów proponowanych rozwiązań. Zaznaczył, że nie jest to formuła, w której mógłby publicznie komunikować takie informacje.
Polska nie będzie uruchamiać artykułu 4. NATO
Polska nie zamierza wnioskować o uruchomienie artykułu 4. Traktatu Północnoatlantyckiego, czyli konsultacji sojuszniczych w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa jednego z państw członkowskich. Jak wyjaśnił Zalewski, nie ma takiej potrzeby, ponieważ NATO już prowadzi działania na rzecz ochrony wschodniej flanki.
Przypomniał o NATO-wskiej aktywności Eastern Sentry, uruchomionej po wcześniejszym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, oraz o obecnym zaangażowaniu sojuszniczych sił w ochronę granic wschodniej flanki.
Nasza granica jest chroniona nie tylko przez polskie siły zbrojne, ale także przez NATO - podkreślił.
Rutte zapewnia o solidarności z Polską
Wiceminister nie spodziewa się wspólnego komunikatu po poniedziałkowym posiedzeniu. Jak zaznaczył, głos zabierze sekretarz generalny NATO Mark Rutte, który podsumuje spotkanie.
Rutte zapewnił już o solidarności Sojuszu z Polską. Po rozmowie z premierem Donaldem Tuskiem potępił rosyjskie ataki i określił naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej jako poważny i niebezpieczny incydent. Podkreślił, że NATO będzie nadal wzmacniać swoje zdolności do odstraszania i obrony. Gwarantuję, że NATO będzie bronić całego Waszego terytorium - powiedział.