RMF24

„Polska przedstawi w poniedziałek w kwaterze głównej NATO w Brukseli konkretne propozycje wzmocnienia obrony powietrznej wschodniej flanki Sojuszu” – przekazał RMF FM wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski. To reakcja na wtargnięcie w polską przestrzeń powietrzną trzech rosyjskich obiektów: dwóch rakiet i drona odrzutowego. W poniedziałek odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej, podczas którego Polskę będzie reprezentował Paweł Zalewski.

Trzy kwestie na posiedzeniu NATO

Jak powiedział Zalewski w rozmowie z RMF FM, Polska chce przedstawić na spotkaniu trzy kwestie. Po pierwsze - swoją ocenę tego, co się wydarzyło i dlaczego doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Po drugie - uzyskać jednoznaczne poparcie i solidarność NATO. Trzecim elementem mają być konkretne propozycje dotyczące wzmocnienia zdolności obrony powietrznej.

Będę mówił o rzeczach bardzo konkretnych – zapowiedział wiceminister. Nie chciał jednak ujawniać szczegółów proponowanych rozwiązań. Zaznaczył, że nie jest to formuła, w której mógłby publicznie komunikować takie informacje.

Polska nie będzie uruchamiać artykułu 4. NATO

Polska nie zamierza wnioskować o uruchomienie artykułu 4. Traktatu Północnoatlantyckiego, czyli konsultacji sojuszniczych w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa jednego z państw członkowskich. Jak wyjaśnił Zalewski, nie ma takiej potrzeby, ponieważ NATO już prowadzi działania na rzecz ochrony wschodniej flanki.

Przypomniał o NATO-wskiej aktywności Eastern Sentry, uruchomionej po wcześniejszym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, oraz o obecnym zaangażowaniu sojuszniczych sił w ochronę granic wschodniej flanki.

Nasza granica jest chroniona nie tylko przez polskie siły zbrojne, ale także przez NATO - podkreślił.

Rutte zapewnia o solidarności z Polską

Wiceminister nie spodziewa się wspólnego komunikatu po poniedziałkowym posiedzeniu. Jak zaznaczył, głos zabierze sekretarz generalny NATO Mark Rutte, który podsumuje spotkanie.

Rutte zapewnił już o solidarności Sojuszu z Polską. Po rozmowie z premierem Donaldem Tuskiem potępił rosyjskie ataki i określił naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej jako poważny i niebezpieczny incydent. Podkreślił, że NATO będzie nadal wzmacniać swoje zdolności do odstraszania i obrony. Gwarantuję, że NATO będzie bronić całego Waszego terytorium - powiedział.