Hiszpania zagra o złoto. „La Roja” nie dała szans Francuzom

RMF24

Reprezentacja Hiszpanii pierwszym finalistą mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Podopieczni Luisa de la Fuente pokonali w półfinale Francuzów 2:0. Bramki na wagę awansu strzelili Mikel Oyarzabal w pierwszej i Pedro Porro w drugiej odsłonie spotkania. W drugim półfinale Anglia zmierzy się w środę z broniącą tytułu Argentyną.

Nie będzie powtórki finału sprzed czterech lat, gdy po dramatycznym meczu Argentyńczycy sięgnęli w Katarze po Puchar Świata pokonując w serii rzutów karnych Francję. Po 120. minutach był remis 3:3.

„Trójkolorowi” choć na boiskach USA, Meksyku i Kanady właściwie od pierwszego meczu prezentowali się bardzo dobrze, to nie przywiozą zza Oceanu do Paryża złotych medalów. Co więcej: nie wiadomo, czy w ogóle jakieś medale przywiozą.

Francja na kolanach, Hiszpania zagra o złoto

We wtorek przegrali bowiem na stadionie w Dallas 0:2 z wyraźnie lepszym zespołem aktualnych mistrzów Europy. I to Hiszpanie zagrają 19 lipca o złoty medial XXIII mistrzostw świata w piłce nożnej. Podopieczni Luisa de la Fuenty byli wyraźnie lepsi od rywali. Mecz, którego arbitrem VAR był Tomasz Kwiatkowski (jako główny sędzia pracował Salwadorczyk Ivan Barton), poprzedziła minuta ciszy, poświęcona pamięci ofiar zamachu terrorystycznego w 2016 roku w Nicei.

Po dwóch meczach przerwy spowodowanej kontuzją w wyjściowym składzie Francuzów wystąpił Aurelien Tchouameni. W pierwszej połowie obie drużyny miały swoje szanse, ale bardziej konkretna była Hiszpania, posiadająca przewagę w środku boiska. Wynik półfinałowego starcia otworzył w 22. minucie gry Mikel Oyarzabal, który precyzyjnym strzałem pokonał w 11 metrów Mike Maignana. Sędzia wskazał na „wapno” po faulu Lucasa Dignena na skrzydłowym reprezentacji Hiszpanii i Barcelony - Jamalu. Do przerwy wynik nie uległ już zmianie.

Była to piąta bramka w tegorocznym turnieju Oyarzabala. 29-letni napastnik wyrównał tym samym rekord liczby goli strzelonych przez Hiszpana na jednym mundialu - w przeszłości pięć trafień zaliczyli Emilio Butragueno i David Villa. Wkrótce po stracie gola Francuzi otrzymali drugi cios - z powodu kontuzji boisko musiał opuścić obrońca William Saliba.

Podobnie jak obraz gry, po zmianie stron. Hiszpanie z każdą kolejną minutą sprawiali coraz lepsze wrażenie, a Francuzi nie potrafili realnie zagrozić bramce strzeżonej przez Unaina Simona. Drugi i - jak się później okazało - decydujący cios „La Roja” wyprowadziła w 58. minucie gry. Bramkę na wagę awansu do finału MŚ strzelił prawy obrońcy w zestawieniu de la Fuenty - Pedro Porro.

Rozmiary porażki Francuzów mogły być jeszcze większe, ale bramka na 3:0 Jamala została anulowana ze względu na pozycję spaloną młodego Hiszpana.

Hiszpania czeka na rywala. W środę Argentyna zagra z Anglią

„Trójkolorowi” do końca nie zrezygnowali z walki o powrót do meczu i przedłużenie szans na korzystny wynik, ale nie zdołali tego wieczora choćby raz pokonać hiszpańskiego bramkarza. Dwubramkowe prowadzenie, przy tak grających Hiszpanach, oznaczało ogromne kłopoty dla Francuzów. Wprawdzie do końca starali się, lecz Unai Simon ani jego koledzy z defensywy nie mieli problemów z powstrzymywaniem ich ataków.

Francja nie powtórzy zatem wyniku z dwóch poprzednich mundiali, gdy dotarli do finału. W 2018 roku triumfowali, a cztery lata później zdobyli srebro. Piłkarze z półwyspu iberyjskiego wrócą za to zza Oceanu co najmniej ze srebrnymi medali, choć oczywiście po pokonaniu Francji mają apetyt na pełną pulę. Będzie to ich drugi finał MŚ. Wcześniej, w 2010 roku pokonali w finale Holandię 1:0 po dogrywce.

Rywala w bezpośredniej walce o złoto mistrzostw świata poznają w środę. W grze pozostała już tylko broniąca tytułu Argentyna, która zmierzy się z Anglią. Spotkanie to będzie miało wiele podtekstów historycznych dotyczących nie tylko, choć również, rywalizacji sportowej obu nacji.

Francja - Hiszpania 0:2 (0:1). Mikel Oyarzabal (22-karny), Pedro Porro (58).

Żółte kartki: Francja - Adrien Rabiot, Kylian Mbappe; Hiszpania - Marc Cucurella.

Sędzia: Ivan Barton (Salwador). Widzów: 70 176.

Francja: Mike Maignan - Jules Kounde, Dayot Upamecano, William Saliba (30. Maxence Lacroix), Lucas Digne (72. Theo Hernandez) - Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot (46. Manu Kone) - Ousmane Dembele, Michael Olise (72. Rayan Cherki), Bradley Barcola (57. Desire Doue) - Kylian Mbappe.

Hiszpania: Unai Simon - Pedro Porro (83. Marcos Llorente), Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella - Lamine Yamal, Rodri, Fabian Ruiz (77. Pedri), Dani Olmo (77. Mikel Merino), Alex Baena (83. Nico Williams) - Mikel Oyarzabal (74. Ferran Torres).