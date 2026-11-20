RMF24

Mauricio Pochettino nie ma łatwego początku pracy w Manchasterze United. Kontrowersje wybuchły już po pierwszej sesji treningowej, jaką przeprowadził Argentyńczyk - wszystko przez operatora drona, który w sieci opublikował nagranie z treningu. Mężczyzna po fali negatywnych komentarzy zdecydował się usunąć nagranie.

Wczoraj na terenie ośrodka treningowego Manchesteru United w Carrington odbył się pierwszy trening zespołu pod wodzą nowego menedżera, Mauricio Pochettino. Całe wydarzenie zostało zarejestrowane przez operatora drona, który następnie opublikował film na swoim kanale na YouTube pod nazwą „CC OVERVIEW”. Nagranie szybko zyskało popularność wśród kibiców, jednak wywołało również falę krytyki.

Operator tłumaczy swoje zachowanie

W piątek operator drona opublikował oświadczenie, w którym przyznał się do błędu. Podkreślił, że choć lot dronem był zgodny z obowiązującymi przepisami, samo nagrywanie treningu uznał za nieetyczne.

„Moim celem było pokazanie Mauricio Pochettino w stroju treningowym United, aby kibice mogli zobaczyć go po raz pierwszy. W pełni przyjmuję do wiadomości, że było to nieetyczne z mojej strony. Chciałbym przeprosić Manchester United, Mauricio Pochettino oraz zawodników za moje działania i szczerze mam nadzieję, że nie wpłyną one na wynik żadnego meczu” – napisał.

Operator wyjaśnił, że błędnie założył, że trening będzie częściowo otwarty dla mediów i że na nagraniu widoczne będą jedynie zajęcia rozgrzewkowe. „Chciałbym również zaznaczyć, że ani klub piłkarski Liverpool, ani żaden inny klub piłkarski nie miał wpływu na moją decyzję o nakręceniu wczorajszego filmu w Carrington. Film został usunięty z mojego kanału” – zaznaczył.

Zakazy w ośrodku treningowym

W okolicach Carrington Manchester United umieścił znaki wskazujące, że korzystanie z dronów w okolicy jest „surowo zabronione”, a każda osoba przyłapana na lataniu dronem „zostanie zgłoszona do organów ścigania”.

Co o całej sytuacji sądzi Manchester United? Klub, mimo próśb mediów, zdecydował się nie komentować sprawy.

Pochettino przed trudnym debiutem

Mauricio Pochettino, który niedawno objął stanowisko menedżera Manchesteru United po zwolnieniu Michaela Carricka, stoi przed poważnym wyzwaniem. Już w niedzielę jego zespół zmierzy się na wyjeździe z Liverpoolem. Sytuacja United jest trudna - drużyna zajmuje obecnie 18. miejsce w tabeli Premier League i ma na koncie tylko jedno zwycięstwo w dziesięciu meczach. Liverpool plasuje się na czwartym miejscu.