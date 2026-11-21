RMF24

"Gwarantuję, że NATO będzie bronić każdego cala waszego terytorium" - zapewniał sekretarz generalny Sojuszu Mark Rutte podczas wizyty w Warszawie. Szef NATO określił wczorajsze naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej mianem "groźnego incydentu". Jednocześnie zaznaczył, że reakcja Polski i sojuszników była właściwa.

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte jeszcze w piątek przekazał, że rozmawiał z szefem polskiego rządu na temat „poważnych naruszeń” polskiej przestrzeni powietrznej.

Dzisiaj szef NATO przebywa w Warszawie.

Gwarantuję, że NATO będzie bronić każdego cala waszego terytorium - zapewniał w polskiej stolicy sekretarz generalny Sojuszu.

Szef NATO określił wczorajsze naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej mianem „groźnego incydentu” - jednocześnie zaznaczył, że reakcja Polski i sojuszników była właściwa.

Od razu skontaktowałem się zarówno z premierem jak i prezydentem Polski, wiem że w pełni współpracują w tym zakresie. To co zobaczyliśmy wczoraj - to polskie F-16 wraz z myśliwcami państw sojuszniczych, broniące polskiego terytorium - dokładanie tak, jak powinno być - mówił dziennikarzom.

Mark Rutte na razie nie chciał wskazać czy naruszenie polskiej przestrzeni było celowym działaniem Moskwy. Zawsze opieram się na faktach, ocena tej sytuacji jeszcze trwa - podkreślił szef NATO.

Polska jest mocnym sojusznikiem, macie tutaj świetne wojska, a teraz musimy dokładnie ustalić, co się stało. Dowódca sił NATO w Europie zrobi wszystko, aby dowiedzieć się dokładnie, gdzie są zagrożenia dla naszego systemu odstraszania i obrony, aby w razie konieczności wdrożyć jakieś zmiany - zaznaczył.

Trzy obiekty spadły na wschodzie Polski

Niezidentyfikowane obiekty spadły w piątek w Nowym Lipowcu w powiecie biłgorajskim, Rudniku nad Sanem w powiecie niżańskim oraz Mołodyczu w powiecie jarosławskim.

W Nowym Lipowcu obiekt spadł na pole przy lesie i zapalił się. W rejonie Rudnika znaleziono szczątki nieznanego obiektu, a w Mołodyczu obiekt spadł na niezabudowanym terenie, około 280 m od niezamieszkanego domku letniskowego.

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz jeszcze w piątek przekazał, że podczas nocnych rosyjskich ataków na Ukrainę w polską przestrzeń powietrzną wtargnęły najprawdopodobniej dwie rosyjskie rakiety i dron.

W Nowym Lipowcu mogła spaść rakieta Ch-101, szczątki znalezione w Rudniku nad Sanem mogą należeć do rakiety, a w Mołodyczu mógł spaść dron odrzutowy.

