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Fausto Isidro Meza Flores, przywódca kartelu Guasave, został zatrzymany podczas nocnej operacji przeprowadzonej przez meksykańskie siły specjalne w stanie Sinaloa. Meksykański baron narkotykowy znajdował się na liście 10 najbardziej poszukiwanych osób przez FBI. W trakcie jego zatrzymania wywiązała się strzelanina.

Meksykanie zatrzymali barona narkotykowego Fausto Isidro Meza Floresa, nazywanego „El Chapo Isidro” lub „Drugim El Chapo” (Joaquín Archivaldo Guzmán „El Chapo” – to jeden z założycieli oraz przywódców kartelu z Sinaloi, uważany za największego handlarza narkotyków na świecie - obecnie przebywa w więzieniu w USA). Do zatrzymania doszło w mieście Guasave w stanie Sinaloa.

Meza Flores był poszukiwany w Meksyku pod zarzutem udziału w przestępczości zorganizowane. FBI oskarżyło go o „zalewanie USA fentanylem, kokainą, heroiną i innymi śmiercionośnymi narkotykami”. Oskarżono go również o porwania, wymuszenia i tortury.

Meza Flores został wpisany na listę najbardziej poszukiwanych przez FBI osób po tym, jak meksykańskie władze powiązały jego kartel z 20 milionami tabletek fentanylu, skonfiskowanymi w 2024 roku.

Stany Zjednoczone będą domagać się jego ekstradycji.

Przypuszcza się, że Meza Flores, zajmował się handlem narkotykami już od lat 90.

Strzelanina podczas zatrzymania

Meksykańskie siły specjalne wykorzystały informacje wywiadowcze USA na temat miejsca pobytu szefa kartelu. Jak podaje BBC, w Guasave stworzono specjalną strefę, która miała uniemożliwić mu ucieczkę, a także przybycie posiłków.

Przed pojmaniem bossa i jego zastępcy wywiązała się jednak strzelanina, członkowie kartelu odpalili też materiały wybuchowe.

Obaj zatrzymani zostali następnie przewiezieni do miasta Meksyk, gdzie mają im zostać przedstawione zarzuty.

Wojna karteli w Meksyku

44-letni Meza Flores był pierwotnie wysoko postawionym członkiem kartelu Beltrána Leyvy, ale rozłam między rywalizującymi frakcjami doprowadził do fali przemocy i skłonił go do założenia własnego kartelu w 2013 roku.

Jego organizacja brała również udział w, jak określili to amerykańscy urzędnicy, „niezwykle brutalnej wojnie gangów” z kartelem Sinaloa - jednym z najpotężniejszych gangów zajmujących się handlem narkotykami, działającym w tym samym regionie.