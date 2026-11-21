RMF24

Nie żyje były szef włoskiej policji Gianni De Gennaro. Ciało mężczyzny oraz broń znaleziono w wiejskiej posiadłości De Gennaro w Toskanii. W grudniu miał on zeznawać jako podejrzany o utrudnianie śledztwa w sprawie mafijnego zamachu na sędziego Paolo Borsellino w 1992 r. w Palermo. Najważniejsi włoscy politycy, w tym Giorgia Meloni, są wstrząśnięci śmiercią byłego komendanta i zaznaczają, że De Gennaro został „ofiarą medialno-sądowej masakry”.

Rodzina byłego szefa policji zaniepokoiła się, kiedy De Gennaro nie odbierał telefonu. Do jego posiadłości wezwano policję, która na miejscu odkryła ciało 78-latka. „Corriere della Sera” podaje, że przy mężczyźnie znaleziono broń, nie było natomiast żadnego listu pożegnalnego. Włoskie media podają, że De Gennaro targnął się na swoje życie. Prokuratura w Grosseto wszczęła postępowanie w sprawie podżegania do samobójstwa.

De Gennaro i sprawa zamachu bombowego

Gianni De Gennaro był szefem włoskiej policji w latach 2008-12. Współpracował z Paolo Borsellino jako wicedyrektor specjalnego wydziału policji do walki z mafią.

Włoskie media podkreślają, że śmierć De Gennaro to kolejny nagły zwrot akcji w śledztwie dotyczącym zabójstwa walczącego z mafią Borsellino, który zginął ze swoją policyjną ochroną w zamachu bombowym, dokonanym przez sycylijską Cosa Nostra 19 lipca 1992 r. w Palermo. Dwa miesiące wcześniej śmierć w mafijnym zamachu poniósł sędzia Giovanni Falcone. Szefowie mafii - zleceniodawcy tych zamachów zostali skazani na dożywocie.

Nagłośnione przez media dochodzenie w sprawie innych okoliczności zamachu prowadzi od lat prokuratura w mieście Caltanissetta na Sycylii, która na podstawie sygnałów od anonimowych osób objęła też dochodzeniem Gianniego De Gennaro. Był on podejrzewany o utrudnianie śledztwa. W grudniu miał złożyć zeznania.

Brat sędziego Borsellino oświadczył, że to prokuratura w Caltanissetta jest odpowiedzialna za „nakłanianie (byłego szefa policji) do samobójstwa” tym śledztwem.

Obrońca byłego komendanta policji, Franco Coppi przekazał, że jest zasmucony śmiercią De Gennaro, choć nie zaskoczony. Podkreślił, że mężczyzna sprzeciwiał się oskarżeniu, które podważało całą jego karierę zawodową. Wczoraj spędziliśmy razem cały ranek, omawiając jego sprawę sądową, i umówiliśmy się na kolejne spotkanie dzisiaj, aby kontynuować omawianie jego linii obrony – dodał adwokat.

Meloni i Salvini komentują śmierć byłego szefa policji

Premier Włoch Giorgia Meloni powiedziała, że jest „głęboko wstrząśnięta” śmiercią De Gennaro i złożyła kondolencje bliskim. Wicepremier Matteo Salvini napisał na platformie X, że Gianni De Gennaro stał się „ofiarą medialno-sądowej masakry”.

Drugi wicepremier, szef MSZ Antonio Tajani, oświadczył: On służył państwu, był wspaniałym policjantem.

Nie można skazywać człowieka przed procesem. Niestety, nie jest on jedyną ofiarą procesów prowadzonych poza sądem - dodał Tajani.

Zasłynął odbiciem zakładników. Niezwykła kariera byłego szefa policji

Pochodzący z Reggio Calabria De Gennaro wstąpił do policji w 1973 roku. Siedem lat później otrzymał awans za wyjątkowe zasługi: udał się do ambasady belgijskiej w Rzymie, gdzie 30 osób było przetrzymywanych jako zakładnicy przez niezrównoważonego psychicznie sprawcę. Po wymianie ognia z porywaczem, udało mu się odbić zakładników. Jako kierownik Wydziału ds. Narkotyków w rzymskiej policji zaczął zajmować się przestępczością zorganizowaną. Właśnie w wyniku śledztwa w sprawie narkotyków prowadzonego w stolicy nawiązał współpracę z sędzią śledczym Giovannim Falcone.

W kolejnych latach był wielokrotnie awansowany, aż 26 maja 2000 roku objął stanowisko szefa policji. Pełnił tę funkcję przez siedem lat, choć były momenty, kiedy musiał drżeć o swoją posadę. Tak było w lipcu 2001 roku, kiedy w Genui tuż po zakończeniu szczytu G8, około 300 uzbrojonych włoskich policjantów wdarło się do kompleksu szkół Diaz, który służył jako legalne centrum prasowe i noclegownia dla uczestników pokojowych protestów. Pod pretekstem szukania agresywnych bojówkarzy z grupy Black Bloc, funkcjonariusze przeprowadzili brutalną, niesprowokowaną pacyfikację, bijąc pałkami śpiących i niestawiających oporu aktywistów oraz dziennikarzy. 60 z 93 zatrzymanych osób trafiło do szpitali z ciężkimi obrażeniami. Aby usprawiedliwić bezprawny atak, policja sfabrykowała dowody, podrzucając w budynku znalezione wcześniej koktajle Mołotowa oraz fingując pchnięcie nożem jednego z funkcjonariuszy.

Jego kariera w policji zakończyła się w 2007 roku, ale później De Gennaro wszedł w świat polityki i biznesu. Pełnił m.in. funkcję szefa gabinetu ministra spraw wewnętrznych, był prezesem Banca Popolare di Bari, a ostatnio pracował w spółce, która podlega pod generalnego wykonawcę projektu i budowy mostu nad Cieśniną Mesyńską.