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Reprezentacja Polski w piłkarskich mistrzostwach Europy do lat 21 zagra w grupie A z Serbią, Anglią i Francją. Biało-Czerwoni byli losowani z trzeciego koszyka.

Losowanie odbyło się w czwartek w Belgradzie. Serbia razem z Albanią będzie gościć przyszłoroczny turniej. Losowanie przeprowadzili piłkarze: Gojko Kacar z Serbii i Bekim Balaj z Albanii.

W Euro 2027 będzie rywalizować 16 reprezentacji podzielonych na cztery grupy po cztery zespoły.

Polska była losowana z trzeciego koszyka.

W grupie A znalazły się Serbia, Anglia, Francja i Polska, w grupie B: Albania, Hiszpania, Włochy i Finlandia, w grupie C: Portugalia, Chorwacja, Grecja i Czechy, a w grupie D: Niemcy, Holandia, Norwegia i Belgia.

Drużyna trenera Jerzego Brzęczka w eliminacjach zanotowała dziewięć zwycięstw z rzędu, lecz w ostatniej kolejce przegrała z Włochami 2:6. Mimo to awansowała na Euro U21 jako najlepszy zespół z drugiego miejsca w grupie.

Młodzieżowe mistrzostwa Europy potrwają od 11 czerwca do 4 lipca. Mecze będą rozgrywane na ośmiu stadionach. Finał odbędzie się w Tiranie.

Euro U21 jest rozgrywane co dwa lata. Gospodarzem poprzedniego turnieju w 2025 roku była Słowacja. W finale Anglia wygrała z Niemcami 3:2 po dogrywce. Po pięć tytułów mają Hiszpania i Włochy. Anglia triumfowała cztery razy.