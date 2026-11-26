RMF24

Czy symbol niemieckiej motoryzacji, największy europejski producent samochodów, może trafić w ręce chińskich inwestorów? Taką wizję przedstawił Moritz Schularick, prezes Kilońskiego Instytutu Gospodarki Światowej, podczas konferencji w Berlinie.

Volkswagen, największy producent samochodów w Europie (i drugi na świecie pod względem sprzedaży aut) przeżywa obecnie najpoważniejszy kryzys w swojej blisko 90-letniej historii. Koncern z Wolfsburga mocno odczuwa załamanie na chińskim rynku, a dodatkowym wyzwaniem jest gwałtowny wzrost popytu na samochody elektryczne w Europie. Niestety, Volkswagen wciąż nie osiąga na nich takich zysków jak na tradycyjnych modelach z silnikami spalinowymi.

W odpowiedzi na trudną sytuację zarząd Volkswagena przedstawił radykalne plany oszczędnościowe. W grę wchodzi likwidacja dziesiątek tysięcy miejsc pracy, zamrożenie wynagrodzeń na lata 2027–2028, ograniczenie świadczeń oraz większa elastyczność czasu pracy bez dodatkowych rekompensat. Przyszłość produkcji w kilku niemieckich fabrykach, a także w polskim oddziale w Poznaniu, stoi pod znakiem zapytania.

„Kto właścicielem fabryk - znaczenie drugorzędne”

Propozycja sprzedaży koncernu Chińczykom padła podczas konferencji zorganizowanej w stolicy Niemiec przez niemieckie Ministerstwo Gospodarki, Federalny Związek Przemysłu Niemieckiego (BDI) oraz związek zawodowy IG Metall.

Jeśli sprzedalibyśmy Chińczykom pewien koncern z Wolfsburga, póki możemy jeszcze coś za niego dostać, nie byłby to zły pomysł - powiedział Schularick, argumentując, że z punktu widzenia Niemiec najważniejsze jest to, aby w kraju pozostały miejsca pracy, produkcja i tworzona wartość dodana. To, kto ostatecznie będzie właścicielem fabryk, ma znaczenie drugorzędne - stwierdził.

Słowa Schularicka wywołały poruszenie wśród uczestników konferencji, w tym przedstawicieli Volkswagena.

Autor komentarza w „Berliner Zeitung” pyta na przykład: „Panie Schularick, a czemuś pan nie mówił nic w 2020 roku, kiedy zaczęto w Volkswagenie wielkie inwestycje?” Bo to właśnie pod koniec dekady Volkswagen mocno zainwestował w produkcję elektryków.