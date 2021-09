Zuzela to niewielka, licząca ponad 100 mieszkańców wieś, położona na pograniczu Mazowsza i Podlasia. Tam 120 lat temu urodził się prymas Stefan Wyszyński. Do tamtejszego kościoła i do muzeum poświęconemu kardynałowi pielgrzymują coraz większe grupy wiernych.

REKLAMA