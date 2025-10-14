Na poligonie Biała Góra (woj. lubuskie) trwa ćwiczenie taktyczne "Dzielny Bóbr-25". Uczestniczą w nim żołnierzy 11. Dywizji Kawalerii Pancernej, znanej jako "Czarna Dywizja", oraz sojusznicy z Niemiec i Francji. We wtorek wojskowi, wspierani przez saperów i nowoczesny sprzęt, przeprawiali się przez Odrę – to jeden z najważniejszych etapów tegorocznych manewrów.

Czołg przeprawiający się przez Odrę w ramach ćwiczenia Dzielny Bóbr-25. 14.10.2025 r.

Na poligonie w woj. lubuskim polscy, niemieccy i francuscy żołnierze ćwiczyli przeprawę przez Odrę.

To część praktycznego szkolenia przerzutu wojsk z zachodu na wschód Polski.

Manewry pod nazwą "Dzielny Bóbr-25" potrwają do 24 października.

Jak podkreślił płk Jan Rokicki, szef wojsk inżynieryjnych 11DKPanc., żołnierze ćwiczyli pokonywanie przeszkody wodnej, a następnie przemieszczenie do rejonu obrony. W operacji uczestniczyli m.in. saperzy z Krosna Odrzańskiego, niemiecka kompania przeprawowa z Minden oraz francuska kompania pontonowa z Castelsarrasin.

W manewrach wykorzystano wiele sprzętu: czołgi Leopard, pływające transportery Rosomak i BWP-1, wyrzutnie WR-40 Langusta oraz niemieckie mosty pontonowe M3 i francuski system PFM. Przeprawa była zabezpieczana przez pododdziały inżynieryjne, a kolejne jednostki - zmechanizowane, pancerne i logistyczne - sukcesywnie pokonywały rzekę.

Żołnierze ćwiczą przemieszczenie z zachodu na wschód Polski

Dowódca 11DKPanc., gen. dyw. Piotr Fajkowski, podkreślił, że dywizja, rozlokowana w zachodniej Polsce, musi być gotowa do szybkiego przemieszczania się na wschód kraju, co wiąże się z koniecznością pokonywania licznych przeszkód wodnych. W trakcie ubiegłorocznych ćwiczeń żołnierze z Francji i Niemiec przeprawiali się z polskimi kolegami przez Wisłę. W ćwiczeniu biorą udział także wojskowi z Holandii i USA, a działania prowadzone są na kilku poligonach.

Kolejnym etapem zadania, po pokonaniu Odry, będzie dalsze przemieszczenie pododdziałów tzw. "Drogą Hannibala" (leśna droga) łączącą poligon Biała Góra z poligonem w Wędrzynie.

Manewry "Dzielny Bóbr-25" potrwają do 24 października. Ich celem jest nie tylko sprawdzenie gotowości bojowej, ale także doskonalenie współpracy sojuszniczej, logistyki i wykorzystania nowoczesnych systemów bojowych. Ćwiczenia odbywają się w oparciu o scenariusz obrony granic Polski w sytuacji zagrożenia międzynarodowego.