Sąd Okręgowy w Olsztynie utrzymał w mocy wyrok wobec Emila C. za znęcanie się nad matką. Żołnierza, który uciekł na Białoruś, skazano prawomocnie na 6 miesięcy ograniczenia wolności i roczny zakaz zbliżania się do matki. Sąd zobowiązał C. także do powstrzymywania się od nadużywania alkoholu.

REKLAMA