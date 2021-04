"We wtorek o godz. 9 w Sejmie odbędzie się spotkanie przedstawicieli klubu Lewicy z premierem Mateuszem Morawieckim ws. Funduszu Odbudowy i Krajowego Planu Odbudowy"- poinformował lider Wiosny Robert Biedroń.

Liderzy Lewicy: Włodzimierz Czarzasty, Robert Biedroń i Adrian Zandberg / Maciej Kulczyński / PAP

Według Biedronia, spotkanie Lewicy z premierem odbędzie się w formule stacjonarnej. Będzie ono dotyczyło KPO i ratyfikacji (decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE, co jest konieczne dla uruchomienia Funduszu Odbudowy) - powiedział Biedroń.

Klub Lewicy będzie reprezentował wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, poseł Adrian Zandberg i lider Wiosny, a także m.in. szef klubu Krzysztof Gawkowski oraz wiceprzewodniczące Beata Maciejewska i Magdalena Biejat.



Wcześniej w poniedziałek Lewica przedstawiła sześć postulatów do Krajowego Planu Odbudowy. Są to: co najmniej 30 proc. środków dla samorządów; 400 mln euro dla zagrożonych przez epidemię branż; zbudowanie 75 tys. tanich mieszkań na wynajem; 1 mld euro na szpitale powiatowe; przygotowanie szczegółowego planu wydatków; powołanie Komitetu Monitorującego wydawanie środków.

Spotkanie przedstawicieli Lewicy z premierem potwierdził rzecznik rządu Piotr Müller. Z satysfakcją przyjmujemy dzisiejszą deklarację ze strony klubu parlamentarnego Lewicy, jeżeli chodzi o konstruktywne rozmowy dotyczące kształtu Krajowego Planu Odbudowy. To jest dobry sygnał, jeśli chodzi o rozmowy - powiedział na konferencji prasowej.

Müller poinformował też, że rząd zajmie się we wtorek ustawą o zasobach własnych UE. Na posiedzeniu Rady Ministrów zostanie zatem przyjęty projekt ustawy, która umożliwia przyjęcie całego budżetu Unii Europejskiej przez Polskę.



Jak zauważył, często w debacie publicznej pojawiają się informacje, "jakoby ta ustawa dotyczyła tylko tzw. Krajowego Planu Odbudowy". A tak naprawdę dotyczy 770 mld zł dla Polski - zaznaczył. To jest warunek niezbędny, warunek formalny, by budżet unijny zarówno w tej klasycznej polityce unijnej, jak i w ramach Funduszu Odbudowy Europy był przyjęty przez Polskę oraz przez inne kraje UE, bo każdy kraj UE musi analogiczne przepisy przyjąć również w swoich rozwiązaniach krajowych - powiedział Müller.



Przypomnę, że po ciężkich negocjacjach unijnych łącznie Polska właśnie ma otrzymać 770 mld zł. To są ustalenia, które zostały przyjęte podczas posiedzenia Rady Europejskiej, podczas negocjacji, w których uczestniczył pan premier Mateusz Morawiecki - dodał rzecznik rządu.







Czym są Fundusz Odbudowy i Krajowy Plan Odbudowy?

W grudniu ub.r. przywódcy państw UE porozumieli się w sprawie wieloletniego budżetu Unii na lata 2021-2027 oraz Funduszu Odbudowy gospodarek państw członkowskich po epidemii Covid-19. W ramach unijnego Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji niemal 60 mld euro. Podstawą do sięgnięcia po te środki będzie Krajowy Plan Odbudowy (KPO), który musi przygotować każde państwo członkowskie i przedstawić Komisji Europejskiej do końca kwietnia.

KPO to dokument będący podstawą do gospodarowania środkami z Funduszu Odbudowy. Aby Fundusz Odbudowy został uruchomiony, państwa członkowskie muszą ratyfikować decyzję unijnych liderów o zwiększeniu zasobów własnych UE.

Politycy Solidarnej Polski krytykowali projekt unijnego budżetu i Funduszu Odbudowy od początku, m.in. mechanizm powiązania budżetu z praworządnością; obecnie zwracają uwagę na kwestię pożyczek, z których częściowo ma być finansowany Fundusz. Lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro mówił m.in. że jego ugrupowanie nie godzi się, żeby "Polska brała odpowiedzialność za długi innych krajów UE np. Grecji".