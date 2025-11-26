Wyjazdy turystyczne do Niemiec zyskują na popularności wśród Polaków, podczas gdy maleje liczba wizyt związanych z odwiedzinami rodziny i znajomych - wynika z najnowszego badania CBOS. Zmieniają się także źródła wiedzy o naszych zachodnich sąsiadach.

Brama Brandenburska, jeden z najważniejszych zabytków Berlina; Polacy coraz częściej odwiedzają Niemcy w celach turystycznych (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Coraz więcej Polaków wyjeżdża do Niemiec w celach turystycznych, a rzadziej odwiedza tam rodzinę i znajomych - wynika z badania CBOS.

Głównym źródłem wiedzy o Niemczech dla Polaków stał się internet, wyprzedzając w ten sposób telewizję i prasę.

Po raz pierwszy połowa ankietowanych zadeklarowała, że była w Niemczech po 1989 roku.

Według badania CBOS, przeprowadzonego w dniach 2-13 października, Polacy najczęściej czerpią wiedzę o Niemczech i Niemcach z internetu - wskazało tak 59 proc. ankietowanych. Na drugim miejscu znalazły się programy telewizyjne (57 proc.), a następnie rozmowy z rodziną (27 proc.) i znajomymi (25 proc.).

Własne pobyty w Niemczech jako źródło informacji wskazało 19 proc. badanych, gazety i czasopisma - 18 proc., a audycje radiowe - 16 proc. Bezpośrednie kontakty z Niemcami wymieniło 13 proc. respondentów.

CBOS podkreśla, że w porównaniu z 2016 rokiem znacząco wzrosła rola internetu (o 16 punktów procentowych), natomiast spadło znaczenie prasy (o 13 punktów proc.) i telewizji (o 11 punktów proc.) jako źródeł wiedzy o Niemczech.

Połowa Polaków była w Niemczech po 1989 roku

Badanie wykazało, że 50 proc. ankietowanych odwiedziło Niemcy po 1989 roku. To wzrost o 10 punktów procentowych w porównaniu z poprzednim pomiarem. Po raz pierwszy odsetek osób, które były w Niemczech po 1989 roku, zrównał się z odsetkiem tych, którzy nie mieli takiej okazji.

Wśród osób, które wyjeżdżały do Niemiec po 1989 roku, 13 proc. zrobiło to przed 2003 rokiem, czyli przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. W latach 2004-2010 do Niemiec wyjechało 12 proc. respondentów. Największe nasilenie wizyt odnotowano w okolicach 2020 roku - ponad połowa respondentów (51 proc.) jako datę ostatniego pobytu wskazała ten rok lub lata późniejsze.

Turystyka na pierwszym miejscu, spada liczba wizyt rodzinnych

Najczęstszym powodem ostatniej wizyty w Niemczech był wyjazd turystyczny - wskazało go 37 proc. badanych, co oznacza wzrost o 6 punktów procentowych w porównaniu z 2016 rokiem. Na drugim miejscu znalazły się odwiedziny rodziny lub znajomych (22 proc., spadek o 10 punktów proc.), a na trzecim - wyjazdy zarobkowe (18 proc., wzrost o 2 punkty proc.).

Wyjazdy służbowe stanowiły 9 proc. wskazań, a inne powody, takie jak zakupy, edukacja czy udział w wydarzeniach sportowych lub kulturalnych, wymieniano rzadziej (poniżej 5 proc.).

CBOS zwraca uwagę, że przed akcesją Polski do UE najczęstszą kategorią wyjazdów do Niemiec były wyjazdy zarobkowe. Po 2004 roku na znaczeniu zyskały wyjazdy turystyczne oraz wizyty u rodziny i znajomych, co wiąże się ze wzrostem ogólnej liczby wizyt i większym zróżnicowaniem celów podróży.

Kto najczęściej wyjeżdża do Niemiec?

Częściej niż przeciętnie do Niemiec wyjeżdżają mężczyźni (58 proc.), osoby w wieku 25-34 lat (60 proc.) oraz mieszkańcy największych miast (63 proc.).