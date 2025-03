696 placówek żłobkowych w całym kraju otrzyma dofinansowanie na modernizację placów zabaw - poinformowała Aleksandra Gajewska. Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej podkreśliła, że place zabaw mają duże znaczenie dla rozwoju dziecka i poczucia dobrostanu psychicznego.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Podczas konferencji prasowej zorganizowanej w niedzielę na placu zabaw jednego z oddziałów Żłobka Miejskiego w Katowicach Aleksandra Gajewska przekonywała, że dla rządu poczucie bezpieczeństwa i stabilizacja rodzin jest kluczową kwestią, dlatego na ten cel kierowane są rekordowe środki. Zgodnie z budżetem w tym roku na całą politykę społeczną ma trafić blisko 180 mld zł. Sam rozwój opieki wczesnodziecięcej to jest 12 mld zł - dodała.

Trzy filary opieki wczesnodziecięcej

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej powiedziała, że opieka wczesnodziecięca oparta jest na trzech filarach. Pierwszy nich to dostępność - jak wspominała, kiedy obejmowała urząd w resorcie, 1105 gmin było pozbawionych usług żłobkowych. Dotychczas udało się stworzyć takie placówki w blisko 200 gminach. Teraz mamy 911 takich gmin, w których jeszcze pracujemy nad dostępem do opieki wczesnodziecięcej, budujemy 102 tys. miejsc żłobkowych, na ten cel wydajemy blisko 7 mld zł - zaznaczyła.

Drugim filarem - kontynuowała - jest poczucie stabilizacji finansowej rodziców. Rodzice dziecka w wieku od 1 do 3 lat otrzymują świadczenie w wysokości 1500 zł w ramach programu Aktywny Rodzic. W obecnym roku na ten cel trafi blisko 9 mld zł.

Ostatnim filarem jest standard opieki - od początku 2026 r. wszystkie placówki będą miały wyznaczony jednolity standard jakości. Chodzi o zagwarantowanie opieki na podobnym poziomie niezależnie od tego, czy dana placówka jest w dużym mieście, czy w małej gminie. Jednym z elementów są inwestycje w place zabaw. Wiceszefowa MRPiPS podkreśliła, że mają one duże znaczenie dla rozwoju dziecka i poczucia dobrostanu psychicznego.

Właśnie po to, żeby we wszystkich żłobkach mogły być stworzone takie warunki, resort w tym roku rozstrzygnął nabór w programie Aktywne Place Zabaw. Na poprawę stanu placu zabaw każda placówka może otrzymać 300 tys. zł. Początkowo planowaliśmy przeznaczyć 60 mln zł na ten program, ale w związku z jego popularnością budżet zwiększyliśmy trzykrotnie do 175 mln zł na ten cel. 696 placówek otrzyma dofinansowanie, żeby zmodernizować place zabaw. Szczęśliwe dzieci będą mogły rozwijać się na placach zabaw - zaznaczyła.

"Kwestia bezpieczeństwa dzieci jest dla nas kluczowa"

W samym województwie śląskim wnioski do programu złożyło 50 gmin na dofinansowanie 82 placów zabaw. Będzie to kosztowało ok. 20,5 mln zł. W Katowicach 13 oddziałów Żłobka Miejskiego otrzyma 3,8 mln zł.

Kwestia bezpieczeństwa dzieci jest dla nas kluczowa, ale także to, żeby rodzice, rodziny, kobiety, myśląc o tym, czy chcą mieć dziecko, czy chcą mieć drugie albo trzecie dziecko, miały poczucie, że państwo w tych decyzjach ich wspiera, że nie mają się czego obawiać, że gdy zdecydują się, że chcą wrócić do pracy, będą miały poczucie, że ich dzieci trafiają w bezpieczne, przyjazne miejsca - mówiła uczestnicząca w konferencji posłanka Monika Rosa. Wyraziła zadowolenie z dobrej współpracy rządu i samorządu.

Wiceprezydent Katowic Bogumił Sobula dziękował za przygotowanie programu modernizacji placów zabaw. Zwrócił uwagę, że jego miasto wykorzystało go w całości. Teraz obiecuję, że te pieniądze właściwie wykorzystamy, by nasze dzieci w naszych żłobkach czuły się jak najlepiej, by jak najlepiej były przygotowane do kolejnych etapów życia, by ich rodzice bez stresu, z radością, z satysfakcją oddawali i odbierali dzieci z naszych publicznych i niepublicznych żłobków - powiedział.

Jak podkreślił, place zabaw powinny być modernizowane z wykorzystaniem naturalnych materiałów i ukształtowania terenu, z urządzeniami, które nie tylko ładnie wyglądają, ale są przyjazne i bezpieczne. Jak ocenił wiceprezydent Katowic, w przeliczeniu na liczbę mieszkańców liczba miejsc w żłobkach w Katowicach znacznie przekracza średnią europejską i "właściwie nie ma problemu" ze znalezieniem dla dziecka miejsca.