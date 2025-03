W Krakowie rozpoczęły się wybory uzupełniające do Senatu. Głosować mogą mieszkańcy 10 dzielnic miasta w godz. 7-21. Nowy senator zajmie miejsce Bogdana Klicha z PO, który objął funkcję chargé d’affaires Ambasady RP w Waszyngtonie.

(Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Cisza wyborcza potrwa do godz. 21:00. Łącznie do głosowania uprawnionych jest ponad 300 tys. osób - to mieszkańcy dzielnic: Stare Miasto, Krowodrza, Bronowice, Zwierzyniec, Dębniki, Łagiewniki-Borek Fałęcki, Swoszowice, Podgórze Duchackie, Bieżanów-Prokocim oraz Podgórze.

Mieszkańcy będą mieli do wyboru czterech kandydatów. To Adam Roman Berkowicz z Konfederacji, Mateusz Małodziński z PiS, Monika Jadwiga Piątkowska popierana przez KO, PSL i Lewicę oraz Ewa Sładek z partii Razem.

Głosowanie odbywa się w 239 lokalach wyborczych, tych samych, co podczas pozostałych wyborów. Do pracy w nich powołano maksymalną liczbę członków - 2188.

Kraków podzielony jest na dwa senackie okręgi wyborcze. Niedzielne wybory odbywają się w okręgu nr 33. Mandat senatora w drugim okręgu wyborczym - nr 32 - sprawuje Jerzy Fedorowicz z PO.