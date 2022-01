W Polsce będzie trudniej o rozwód. Wszystko przez projekt przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości, który lada moment trafi do Sejmu. Resort Zbigniewa Ziobry twierdzi, że zmiany mają pomóc małżeństwom, które mają pod opieką nieletnie dzieci - podał we wtorek "Super Express".

Jak informuje dziennik "Zupełną nowością ma być postępowanie informacyjne, które trzeba będzie obowiązkowo odbyć przed złożeniem pozwu o rozwód. Ma ono trwać co najmniej miesiąc. Po jego zakończeniu, w trakcie postępowania o rozwód, sędzia będzie mógł je zawiesić, jeśli uzna, że są szanse na utrzymanie małżeństwa".

W przypadku małżeństw z nieletnimi dziećmi sąd będzie miał obowiązek zaproponować im bezpłatne spotkanie mediacyjne - podał "SE".

Teraz do sądów trafiają pozwy, które w 10 proc. nie kończą się rozwodem. Liczymy na to, że dzięki mediacjom ten odsetek znacząco się zwiększy. Szacujemy, że skorzysta z nich od 30 do 50 proc. par - mówi wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.