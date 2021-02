Zima oprócz pięknych, białych, bajkowych wręcz krajobrazów, ma też swoje ciemniejsze oblicze. Ale kiedy dodatkowo zanadto się przeciągnie, pokazuje to mroczne, w kolorze brudnego, pośniegowego błota i solnych muld zalegających na chodnikach i ulicach. Dla samochodów mieszanina błota i soli jest zabójcza. Może uszkodzić stal, aluminium, gumę, plastik i winyl w naszych autach. Ucierpieć mogą nawet dywaniki.

Zima to prawdziwy sprawdzian dla naszych aut. Jak wyczyścić samochód z soli drogowej? Jak zapobiegać jej późniejszemu gromadzeniu się?



Czyszczenie dywaników

Kiedy biegałeś po śniegu, twoje buty zbierały sól z chodników i jezdni. Złym pomysłem jest wskakiwanie od razu do ciepłego samochodu. W ten sposób sól wtapia się w dywaniki, powodując plamy a nawet uszkodzenia w podłożu.

Aby usunąć solne zacieki z dywaników/wykładziny:

Wymieszaj w równych proporcjach wodę z octem.

Spryskaj zabrudzone fragmenty i potrzyj.

Delikatnie potrzyj to miejsce, aby wydobyć sól na powierzchnię, a następnie przyłóż suchy ręcznik papierowy (sól z mieszkanką octowej wody wchłonie się).

Powtórz czynność kilka razy a na koniec dokładnie odkurz.

Regularnie myj auto

Zima to czas, kiedy częste mycie samochodu jest ważniejsze niż w jakimkolwiek innym okresie w roku. Powszechnie sugeruje się, być myć auto co 2 tygodnie. Zimą rób to co 10 dni, zwłaszcza gdy na drogach jest sól, a twoje auto nie jest regularnie woskowane.

Ważne:



Zacznij od dokładnego przepłukania samą wodą.

Dokładnie wypłucz nadkola i podwozie.

Wysusz zamki, krawędzie okien, drzwi i bagażnika, bo nie zamarzły.

Zadbaj o podwozie

To bardzo ważny element kosmetyki samochodowej i najtrudniej dostępna część auta. Dokładnie wyczyścisz ją oddając auto w dobre ręce ekip sprzątających. Nie warto na tym oszczędzać, bo gromadzenie się soli w trudno dostępnych miejscach, to gwarancja rdzy i szybkiej korozji.







Zapobiegaj

W zadbaniu o auto zimą ważna jest też profilaktyka. Przygotuj się na trudne warunki woskując auto. Najlepiej zrobić to na początku sezonu, ale teraz też nie jest za późno. Żeby precyzyjnie wyczyścić podwozie warto dodać auto w ręce ekip sprzątających auta. Poproś też o woskowane, aby chronić samochód przez resztę sezonu.

Sprawne wycieraczki

Sól i piach z dróg i chodników lądują często na przedniej szybie. Przyklejone do pióra mogą rysować szybę dlatego zaleca się wymianę wycieraczek przed sezonem zimowym. To jeden z najtańszych elementów eksploatacyjnych w aucie, a ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa. Często używajmy też płynu do spryskiwaczy, obficie spryskujmy przednią i tylną szybę w celu usunięcia brudu i soli, radzą eksperci.



Całoroczne maty na podłogę

Chociaż istnieje wiele metod i usług czyszczenia dywaników w samochodzie, może lepiej całkowicie tego uniknąć? Założenie w aucie gumowych mat na podłogę uchroni wykładzinę przed solą, topniejącym śniegiem i brudem. Na dłuższą metę zaoszczędzisz czas, pieniądze i stres.