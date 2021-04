Sąd Apelacyjny w Katowicach zaostrzył kary dwóm oskarżonym w sprawie katastrofy w kopalni Halemba w Rudzie Śląskiej w 2006 roku. W wyniku wybuchu metanu i pyłu węglowego zginęło wówczas 23 górników, którzy likwidowali jedną ze ścian wydobywczych.

Ogłoszenie wyroku / Andrzej Grygiel / PAP

Wobec byłego szefa działu wentylacji kopalni Marka Z. sąd orzekł karę dwóch lat więzienia. Wcześniej był on skazany na rok i 2 miesiące. Wobec byłego dyrektora kopalni Kazimierza D., który miał wyrok dwóch lat pozbawienia wolności w zawieszeniu sąd uchylił zawieszenie kary.

Nie zmieniła się kara dla Jana J. - byłego naczelnego inżyniera kopalni. To rok więzienia w zawieszeniu na 4 lata.

Sąd uznał, że działania oskarżonych przyczyniły się do katastrofy. Mieli oni świadomość zagrożeń - przekroczonych norm stężenia metanu, wywierany był nacisk na górników, by prace likwidacyjne przeprowadzić jak najszybciej.

Katastrofa w Halembie była jednym z najtragiczniejszych wypadków we współczesnym polskim górnictwie. Doszło do niego podczas likwidowania ściany wydobywczej 1030 m pod ziemią. Górnicy, którzy zginęli w wyniku wybuchu metanu i pyłu węglowego, mieli za zadanie wydobycie wartego miliony złotych sprzętu. Większość ofiar to pracownicy zewnętrznej firmy Mard, która na zlecenie kopalni prowadziła prace likwidacyjne.