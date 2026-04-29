​Już wkrótce blisko 8 tysięcy ciągników sprowadzonych z Białorusi, które dotychczas nie mogły legalnie poruszać się po polskich drogach z powodu braków w dokumentacji, wróci do użytku. Ministerstwo Rolnictwa zapowiada abolicyjne przepisy, które mają uporządkować sytuację prawną rolników i zakończyć wieloletni spór o homologację.

/ Shutterstock

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Ministerstwo Rolnictwa poinformowało, że jeszcze przed wakacjami wejdą w życie przepisy, które umożliwią ponowne dopuszczenie do ruchu blisko 8 tysięcy ciągników sprowadzonych z Białorusi. Do tej pory maszyny te były wyłączane z użytkowania z powodu braków w dokumentacji homologacyjnej, co powodowało poważne problemy dla wielu polskich rolników.

Abolicja zamiast kar - nowe podejście do starych problemów

Projekt nowych przepisów, który do końca maja ma trafić na Stały Komitet Rady Ministrów, został uzgodniony z Komisją Europejską i ma charakter abolicyjny. Oznacza to, że rolnicy, którzy kupili ciągniki w dobrej wierze, nie będą już karani za braki formalne, a prowadzone wobec nich postępowania administracyjne zostaną zakończone. To długo wyczekiwana zmiana, która ma przynieść ulgę tysiącom gospodarstw.

Minister rolnictwa Stefan Krajewski podkreśla, że nowe przepisy mają na celu przede wszystkim uporządkowanie sytuacji prawnej użytkowanych już w gospodarstwach ciągników. Wielu rolników od lat zgłaszało problem związany z brakiem pełnej dokumentacji homologacyjnej, co rodziło niepewność i utrudniało codzienną pracę.