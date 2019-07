Wiceminister zdrowia Zbigniew Król odchodzi ze stanowiska. Jego dymisję ma przyjąć premier Mateusz Morawiecki - dowiedzieli się dziennikarze RMF FM.

Powodów dymisji Króla jest kilka. To m.in. dramatyczna sytuacja w psychiatrii, zwłaszcza dziecięcej. Chodzi o wieloletnie zaniedbania, które niedawno doprowadziły do kilku tragedii.



Kolejny problem to kłopoty we wdrażaniu Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich. Wiceminister i jego szefowie już jakiś czas temu zauważyli, że o sukcesy tu ciężko, dlatego Król od dawna prosił o odejście. Zgoda pojawiła się teraz, gdy pełnomocnikiem rządu do spraw reformy w psychiatrii został Marek Balicki, były minister zdrowia w lewicowych rządach Leszka Millera i Marka Belki.



Jak ustalili reporterzy RMF FM, to Balicki przejmie część obowiązków odchodzącego wiceministra Króla.



Zbigniew Król urodził się 10 marca 1962 roku w Brzegu Dolnym. Jak podaje resort zdrowia, jest pediatrą oraz specjalistą w dziedzinach: zdrowia publicznego i medycyny rodzinnej. Ma za sobą liczne szkolenia z organizacji, zarządzania i kształcenia w ochronie zdrowia.