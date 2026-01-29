Zarobki kierowców zawodowych w Polsce rosną w imponującym tempie, ale branża transportowa zmaga się z poważnym kryzysem kadrowym. Jak wynika z najnowszego raportu Fundacji Truckers Life, mediana wynagrodzeń kierowców w 2025 roku wyniosła aż 9 tysięcy złotych netto, a średnie wynagrodzenie wzrosło w ciągu dwóch lat o ponad 13 procent. Mimo to w sektorze brakuje od 100 do nawet 200 tysięcy pracowników, a ponad połowa zatrudnionych regularnie rozważa zmianę pracy lub całkowite odejście z zawodu.

Branża kierowców na zakręcie (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Zawodowi kierowcy w Polsce zarabiają średnio około 8900 zł netto.

Branża transportowa boryka się z poważnym deficytem kierowców i starzeniem się kadry - średni wiek to ponad 50 lat.

Wielu kierowców myśli o zmianie pracy lub odejściu z zawodu.

Problemem nie są tylko pieniądze, ale też kiepskie warunki pracy.

Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Według raportu, kierowcy samochodów ciężarowych i zestawów mogą liczyć na medianę zarobków w wysokości 9 tysięcy złotych netto, a średnia pensja w tej grupie to 8891,66 zł na rękę. Kierowcy busów zarabiają nieco mniej - mediana to 7 tysięcy złotych, a średnia 6978,07 zł. Najwyższe wynagrodzenia odnotowano w dużych przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 250 osób - tam mediana sięga 10 tysięcy złotych netto.

Co ciekawe, zarobki są bardzo zbliżone niezależnie od wieku kierowców. Osoby poniżej 25. roku życia, jak i te w przedziałach 31-40 oraz 41-50 lat, mogą liczyć na medianę 9 tysięcy złotych. Kierowcy w wieku 25-30 lat oraz powyżej 50 lat zarabiają nieco mniej - mediana to 8,5 tysiąca złotych. Również staż pracy nie wpływa znacząco na wysokość wynagrodzenia - osoby pracujące w zawodzie krócej niż rok zarabiają średnio 8 tysięcy złotych, a ci ze stażem powyżej dwóch lat - 9 tysięcy złotych.

Umowa o pracę standardem, ale satysfakcja niska

Aż 94 procent kierowców zatrudnionych jest na umowę o pracę, 4 procent prowadzi własną działalność gospodarczą, a 2 procent pracuje na umowie zlecenie. Jednak mimo stabilnych form zatrudnienia, poziom zadowolenia z wynagrodzeń pozostawia wiele do życzenia.

Ponad 60 procent respondentów przyznało, że jest niezadowolonych z obecnych zarobków, a aż 59 procent nie otrzymało żadnej podwyżki w 2025 roku. Co więcej, 15 procent kierowców zarabia obecnie mniej niż rok wcześniej.

Branża na zakręcie: brakuje nawet 200 tysięcy kierowców

Transport drogowy w Polsce stoi dziś przed ogromnym wyzwaniem. Średni wiek kierowcy przekroczył już 50 lat, a branża boryka się z deficytem od 100 do 200 tysięcy pracowników. Sytuację pogarsza fakt, że ponad połowa kierowców regularnie rozważa zmianę pracy lub całkowite odejście z zawodu.

Zdaniem autorów raportu, problemem nie jest wyłącznie wysokość zarobków, ale i warunki, na które firmy transportowe nie mają realnego wpływu. Chodzi tu o brak bezpiecznych parkingów, zaplecza sanitarnego i przewidywalnej organizacji pracy.

Bez tej infrastruktury pracodawcy mogą podnosić stawki "w nieskończoność" - mówi Maciej Wroński, prezes związku pracodawców Transport i Logistyka Polska. Konieczne jest "odczarowanie" wizerunku kierowcy i przywrócenie tej profesji należnego prestiżu społecznego - dodaje Dagmara Trusewicz, prezes Fundacji Truckers Life.

Raport zwraca także uwagę na problem szkoleń okresowych kierowców. Obowiązujący system, jak podkreślają eksperci, ma w dużej mierze charakter formalny i nie odpowiada realnym potrzebom rynku ani codziennej pracy kierowców. Szkolenia nie nadążają za tempem zmian prawnych i technologicznych, co dodatkowo utrudnia funkcjonowanie w dynamicznie zmieniającej się branży transportowej.