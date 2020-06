Przed południem w Naprawie na zakopiance rozpoczął się protest podwykonawców jednego w odcinków zakopianki, którzy nie dostali pieniędzy za wykonane prace. Budowlańcy zablokowali drogę.

Blokada zakopianki / Józef Polewka / RMF FM

Budowlańcy w spotkali się z przedstawicielem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, który przyjechał na miejsce.

Nie chcieliśmy blokować drogi. Nie jest to naszym celem, żeby utrudniać ludziom życie i ruch. Wiadomo, że zaczyna się długi weekend. Natomiast, jeżeli będzie to konieczne, to musimy wyjść na drogę, przypomnieć się, pokazać, że jesteśmy - mówili w czasie rozmów podwykonawcy. Firmy, które budowały zakopiankę wciąż czekają na wypłacenie około 40 milionów złotych.

Nie było konkretów, była blokada

Po fiasku rozmów w Naprawie wyjechał na drogę ciężki sprzęt budowlany. Na skrzyżowaniu ze stara zakopianką stanęły dwie wielkie ciężarówki i koparka. Budowlańcy zablokowali drogę na około pół godziny.

Przytrzymamy około pół godziny ruch, przejedziemy jednym transparentem w jedną stronę, drugim w drugą, pokażemy jak to się stało, że za budowę państwowej drogi podwykonawcom nie wypłacono - mówił jeden z podwykonawców.



Na drodze utworzyły się kilkukilometrowe korki. Blokada po pół godzinie się zakończyła.