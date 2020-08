Rząd rezygnuje z planów wprowadzania od jutra zakazu lotów do kolejnych krajów - dowiedzieli się dziennikarze RMF FM. Wprowadzenie zakazu zostanie opóźnione o kilka dni - do pierwszego września.

Ta nagła decyzja wynika z faktu, że wielu Polaków wciąż jest w krajach, które ma objąć nowy zakaz lotów. Operacja sprowadzania ich do Polski byłaby więc ogromnym wyzwaniem logistycznym.

Przypomnijmy: na nową listę ograniczeń mają wskoczyć - jak mówi wiceminister infrastruktury Marcin Horała - tak popularnie wśród polskich turystów kraje jak Hiszpania, Malta, Albania i Rumunia.

To oznacza, że samoloty rejsowe z tych krajów nie będą mogły lądować w Polsce. Turystów można by sprowadzać jedynie czarterami. A to skomplikowane.

Dlatego - żeby uniknąć tych problemów - dziś rząd opublikuje jedynie rozporządzenie o przedłużeniu obecnych obostrzeń do końca sierpnia. A nowe kraje wejdą na listę zakazów dopiero od 1 września.

Które kraje miałyby trafić na listę?

W piątek opublikowano rządowy projekt rozszerzający z 44 do 63 listę państw, do których ma obowiązywać zakaz lotów pasażerskich. Z listy państw, objętych zakazem lotów zniknąć miałyby: Chiny, Rosja, Gabon, Singapur, Serbia, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca.



Na liście państw i terytoriów objętych zakazem mają się pojawić: Aruba, Belize, Wenezuela, Gibraltar, Monako, Belgia, Hiszpania, Libia, Polinezja Francuska, Albania, Filipiny, Gambia, Indie, Liban, Malta, Namibia, Paragwaj, San Marino, Rumunia, Sint Maarten, Guam, Turks i Caicos, Portoryko, Wyspy Dziewicze USA i Wyspy Owcze.

Wiceminister zdrowia: Wyjazd za granicę może skończyć się dwutygodniową kwarantanną

Turyści powinni liczyć się z tym, że możliwość powrotu do kraju może być ograniczona, a wyjazd zagraniczny może się skończyć dwutygodniową kwarantanną - powiedział natomiast dziś na konferencji prasowej wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.



Wiceszef MZ był pytany na konferencji prasowej m.in. o przedłużenie zakazu połączeń lotniczych w ruchu międzynarodowym w związku z epidemią. Jak wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, na nowej liście mają znaleźć się 63 kraje, w tym Hiszpania, Belgia, Malta i Albania.



Dajemy z dość dużym wyprzedzeniem tę listę. Turyści powinni się z tym liczyć, że możliwość powrotu może być ograniczona. Jeżeli będą przypadki, że ktoś nie zdąży wrócić do kraju, to na pewno MSZ będzie pomagał takim osobom. Jednak zawsze powtarzam: musimy się liczyć z tą niepewnością, że wyjazd zagraniczny może się skończyć powrotem do dwutygodniowej kwarantanny - powiedział Kraska.