Mieszkaniec Legnicy na Dolnym Śląsku podejrzewany o to, że siłą zaciągnął 7-letniego chłopca do swojego mieszkania i próbował go wykorzystać seksualnie. Mężczyzna usłyszał zarzut pozbawienia wolności chłopca oraz usiłowania doprowadzenia dziecka do poddania się innej czynności seksualnej.

