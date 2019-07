30-letni mężczyzna zginął, a jego kolega został ranny w wypadku, do jakiego doszło we wtorek w Zakładzie Górniczym Sobieski w Jaworznie (Śląskie), należącym do spółki Tauron Wydobycie – podał w środę Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach.

REKLAMA