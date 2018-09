8 osób pozostaje w szpitalach po czwartkowym wypadku w Garbowie na Lubelszczyźnie. Samochód dostawczy zjechał tam na przeciwległy pas i uderzył w busa. Jedna osoba zginęła, a 16 zostało rannych. Prokuratura wszczęła śledztwo ws. nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym.

Kierowca auta dostawczego zostanie przesłuchany, jak tylko zgodzą się na to lekarze. Ma uraz miednicy, ale jest przytomny, więc prawdopodobnie może to nastąpić w najbliższych dniach.



W szpitalach pozostaje 8 poszkodowanych osób. Najciężej poszkodowana jest jedna z pasażerek busa, która ma uszkodzony kręgosłup.



Prokuratorzy czekają na oficjalne raporty biegłych, którzy robili oględziny miejsca wypadku i rozbitych pojazdów. Jak nieoficjalnie dowiedział się reporter RMF FM - dostawczy bus był przeładowany. Przy dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony - ważył około 6. Jeśli rzeczywiście tak było, to bez wątpienia miało to wpływ na drogę hamowania i siłę uderzenia.

