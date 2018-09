Tragiczny wypadek w Garbowie na Lubelszczyźnie. Jedna osoba nie żyje, a 15 zostało rannych.

Do wypadku doszło na "starej" drodze krajowej numer 17 (z Lublina do Warszawy) na ulicy Warszawskiej w Garbowie. Zderzyły się dwa busy: pasażerski i dostawczy.

Jedna osoba nie żyje, a 15 jest poszkodowanych. Ofiara to kierowca busa pasażerskiego, który jechał z Puław do Lublina. Ranni trafili do szpitali - ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Według wstępnych ustaleń kierowca samochodu dostawczego zagapił się, miał zbyt mały odstęp od auta jadącego przed nim. Gdy ten przyhamował i zaczął skręcać w prawo, kierowca, aby nie wjechać w jego tył, odbił na lewy pas. Próbował uniknąć zderzenia, wjechania w tył samochodu poprzedzającego. Jednak nie upewnił się, czy coś jedzie z naprzeciwka. Wyjechał i doszło do czołowego zderzenia obu busów - mówi kom. Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

W wypadku zginęła jedna osoba. / Krzysztof Kot / RMF FM

Trzynaście osób zostało rannych. / Krzysztof Kot / RMF FM

Na miejscu był już prokurator, zakończyły się także oględziny. Ciało kierowcy pasażerskiego busa zostało wydobyte i zabrane z miejsca wypadku. Teraz służby rozpoczynają sprzątanie jezdni.

Trasa jest całkowicie zablokowana. Wyznaczono objazdy lokalnymi drogami lub drogą ekspresową S12.

