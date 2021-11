​W niedzielę po godz. 14 śmigłowiec Marynarki Wojennej zabrał rannego mężczyznę z platformy Petro-Balticu, która znajduje się 30 mil na północ od Rozewia. 50-letni mężczyzna z urazem nogi jest transportowany do szpitala.

Platforma wiertniczo-wydobywcza Petro-Baltic / Adam Warżawa / PAP

Jak powiedział PAP rzecznik prasowy Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Rafał Goeck, śmigłowiec zabrał rannego mężczyznę na pokład i odleciał w kierunku lądu.

Do wypadku doszło na platformie Petro-Balticu, która znajduje się 30 mil na północ od Rozewia.



50-letni Polak jest przytomny. Ma uraz kończyny dolnej - powiedział Goeck.



Do zdarzenia zadysponowano śmigłowiec MW oraz załogę statku ratowniczego SAR-1500 "Bryza" stacjonującego we Władysławowie.