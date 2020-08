Co najmniej kilkanaście osób zostało rannych w wypadku autokaru na autostradzie A1 w pobliżu węzła Stanisławie na Pomorzu, na wysokości Tczewa. Pojazdem podróżowała wycieczka z dziećmi.

Zdjęcie z miejsca wypadku / Gorąca Linia RMF FM / RMF FM

Cztery osoby są w ciężkim stanie. Autokarem jechało w sumie 301 osób. To przede wszystkim dzieci w wieku od 9 do 15 lat. Był to autokar wycieczkowy ze Śląska. Dzieci jechały na obóz sportowy.

Sześć najciężej rannych osób zostało przewiezionych karetkami do szpitala. Kierowca autobusu jest trzeźwy, został już wstępnie przesłuchany przez policjantów.



Sytuację na miejscu opisał nam słuchacz pan Krystian, który zadzwonił na Gorącą Linię RMF FM. Na miejscu zatrzymywali się inni, którzy jechali na autostradzie. Pomagali wydostawać się ludziom z tego autobusu. Autobus dość mocno uszkodzony. Wyglądało to tak, że on wypadł z drogi na barierze, w autobusie nie było okien, musiał na pewno dachować, stoczył się z tej skarpy - ­mówił.

Zdjęcie z miejsca wypadku / Gorąca Linia / RMF FM

Strażacy na miejscu wypadku rozstawili namioty, gdzie udzielana jest pomoc poszkodowanym. Z dziećmi pracują też psychologowie.

Uruchomiono już specjalną infolinię w sprawie wypadku. Rodzice i bliscy dzieci, które jechały w tym autobusie, mogą dzwonić pod numer 58 301 17 34. Numer uruchomiły służby kryzysowe wojewody pomorskiego.





Policja kieruje na objazdy

Droga w kierunku Gdańska jest całkowicie zablokowana. Na przeciwległej jezdni w stronę Łodzi z ruchu wyłączono skrajny lewy pas.

Z autostrady A1 w kierunku Gdańska warto zjechać już na wysokości węzła Kopytkowo. Potem policjanci kierują samochody na objazd drogami lokalnymi.

Dłużej potrwa też podróż w przeciwną stronę - w kierunku Łodzi. Tu na autostradzie A1, na wysokości Tczewa, przez wypadek zablokowany jest jeden pas.