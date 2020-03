Prokuratura Rejonowa w Kaliszu skierowała do miejscowego sądu akt oskarżenia przeciwko 34-letniemu mężczyźnie i 33-letniej kobiecie w związku wypadkiem 9-letniej dziewczynki w parku trampolin - przekazał we wtorek rzecznik prasowy Prokuratury okręgowej w Ostrowie wlkp. Maciej Meler.

Do zdarzenia doszło w czerwcu 2019 r. w Kaliszu. Do jednego z parków rozrywki przyszła 9-letnia dziewczynka pod opieką 34-latka. Podczas zabawy dziecko wypadło z poduchy asekuracyjnej i uderzyło głową w ścianę.

Zdaniem prokuratury winę za to ponosi mężczyzna.



Wbrew zaleceniom regulaminu korzystania z urządzenia mężczyzna naskoczył na poduchę asekuracyjną nadmuchiwaną, w wyniku czego doszło do wybicia dziewczynki poza jej obręb. Dziecko uderzyło głową o ścianę i upadło na podłogę, co spowodowało powstanie obrażeń skutkujących ciężki uszczerbek na zdrowiu - powiedział rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. prokurator Maciej Meler.



Zdaniem prokuratury winę ponosi także pracownica parku trampolin. 33-latka została oskarżona o to, że nie zadbała odpowiednio o stan techniczny urządzenia rozrywkowego.



Nie zachowano szerokości strefy upadku wokół poduchy, brakowało odpowiedniej nawierzchni oraz siatki ochronnej, zabezpieczającej przed wypadnięciem poza obręb urządzenia - wskazał prokurator.



Według śledczych dziewczynka została narażona na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia oraz doznała obrażeń, które skutkowały ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu.



Podejrzani nie przyznali się do stawianych im zarzutów.



Mężczyźnie grozi do 5 lat, a kobiecie do 3 lat więzienia.