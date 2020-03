Policjanci zatrzymali 43-latka z gminy Brzeszcze, który znęcał się psychicznie i fizycznie nad żoną i dorosłą córką. Robił to od czterech lat. Usłyszał już prokuratorskie zarzuty. Grozi mu do pięciu lat więzienia – poinformowała we wtorek policja.

