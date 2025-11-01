W sobotę wieczorem w Toruniu doszło do wycieku gazu. Zdarzenie spowodowało zamknięcie skrzyżowania ulic Lubickiej i Ślaskiego oraz poważne utrudnienia w ruchu tramwajowym. Na miejscu pracują służby, a teren zabezpiecza policja.

W Toruniu doszło do wycieku gazu / Shutterstock

Jak poinformował Urząd Miasta Torunia, w związku z wyciekiem gazu zamknięte zostało skrzyżowanie Lubicka/Ślaskiego. Policja zabezpiecza teren, a mieszkańcy są proszeni o omijanie tego rejonu miasta.



W wyniku zdarzenia wprowadzone zostały zmiany w komunikacji miejskiej.

Tramwaje linii nr 1 z pętli Uniwersytet, nr 5 z Motoareny oraz nr 6 z Heweliusza kursują obecnie na skróconej trasie do al. Solidarności.

"Od al. Solidarności do pętli Olimpijska uruchomiono zastępczą komunikację autobusową, która zatrzymuje się na przystankach autobusowych w pobliżu przystanków tramwajowych" - poinformował magistrat.





Nie ma zagrożenia dla mieszkańców

Według informacji przekazanych przez toruński magistrat, wyciek gazu nie stanowi zagrożenia dla mieszkańców. Służby na miejscu monitorują sytuację.



Rzecznik prasowy UM, Marcin Centowski, przekazał, że w ciągu dwóch godzin do Torunia mają dojechać specjaliści z Bydgoszczy, którzy ocenią sytuację i podejmą dalsze działania.

Na razie nie wiadomo, jak poważny jest wyciek.