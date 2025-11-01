W sobotę wieczorem w Toruniu doszło do wycieku gazu. Zdarzenie spowodowało zamknięcie skrzyżowania ulic Lubickiej i Ślaskiego oraz poważne utrudnienia w ruchu tramwajowym. Na miejscu pracują służby, a teren zabezpiecza policja.
Jak poinformował Urząd Miasta Torunia, w związku z wyciekiem gazu zamknięte zostało skrzyżowanie Lubicka/Ślaskiego. Policja zabezpiecza teren, a mieszkańcy są proszeni o omijanie tego rejonu miasta.
W wyniku zdarzenia wprowadzone zostały zmiany w komunikacji miejskiej.
Tramwaje linii nr 1 z pętli Uniwersytet, nr 5 z Motoareny oraz nr 6 z Heweliusza kursują obecnie na skróconej trasie do al. Solidarności.
"Od al. Solidarności do pętli Olimpijska uruchomiono zastępczą komunikację autobusową, która zatrzymuje się na przystankach autobusowych w pobliżu przystanków tramwajowych" - poinformował magistrat.
Według informacji przekazanych przez toruński magistrat, wyciek gazu nie stanowi zagrożenia dla mieszkańców. Służby na miejscu monitorują sytuację.
Rzecznik prasowy UM, Marcin Centowski, przekazał, że w ciągu dwóch godzin do Torunia mają dojechać specjaliści z Bydgoszczy, którzy ocenią sytuację i podejmą dalsze działania.
Na razie nie wiadomo, jak poważny jest wyciek.