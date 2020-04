"Premier Mateusz Morawiecki skierował wniosek do prezydenta Andrzeja Dudy o powołanie Wojciecha Murdzka na nowego ministra nauki i szkolnictwa wyższego" - przekazał rzecznik prasowy rządu Piotr Müller.

Wojciech Murdzek w Sejmie / Mateusz Marek / PAP

Wojciech Marudzek to działacz Porozumienia. Na stanowisku ministra nauki i szkolnictwa wyższego ma zastąpić szefa swojego ugrupowania - Jarosława Gowina. Prezes zarządu krajowego partii zrezygnował z pełnienia funkcji wicepremiera i ministra po tym, jak Prawo i Sprawiedliwość nie zgodziło się na poprawkę Porozumienia do kodeksu Wyborczego, która zakładała odsunięcie głosowania korespondencyjnego o 3 miesiące, co uniemożliwiałoby przeprowadzenie wyborów prezydenckich 10 maja.

Kim jest Wojciech Marudzek?

Jak można przeczytać na stronie Ministerstwa Rozwoju, z wykształcenia Wojciech Marudzek jest inżynierem elektronikiem. Przez wiele lat był prezydentem Świdnicy, był również posłem PiS na Sejm VIII i IX kadencji.



W październiku 2019 r. wybrany do Sejmu IX kadencji z listy PiS w Wałbrzychu. Od 2015 do 2019 r., również z listy PiS, był posłem VIII kadencji. Przewodniczył sejmowej nadzwyczajnej komisji ds. deregulacji. Zasiadał również w sejmowych komisjach: gospodarki i rozwoju; finansów publicznych oraz tzw. komisji śledczej ds. VAT.

Urodził się 13 grudnia 1957 r. w Świdnicy. W 1981 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Na tej samej uczelni, w 1988 r., ukończył studia podyplomowe na kierunku Projektowanie Systemów Mikroprocesorowych, a w 2008 r. - studia podyplomowe na kierunku New Public Management w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

W latach 1981-1992 był konstruktorem w Zakładach Elektrotechniki Motoryzacyjnej w Świdnicy. Między 1990 a 1998 r. - radny, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Świdnicy. W latach 1999-2002 - starosta Powiatu Świdnickiego. A od 2002 do 2014, przez trzy kadencje, sprawował urząd prezydenta Świdnicy. W latach 2014-2015 - radny Rady Powiatu Świdnickiego.

W 2013 r. otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. W 2014 r. - Samorządowego Oskara - nagrodę im. Grzegorza Palki. W tym samym roku Złoty Medal im. Jana Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła polskiego oraz Dolnośląskie Gryfy - Nagrodę Gospodarczą. Kolejno w latach 2012, 2013, 2014 otrzymywał Złote godło QI, Perła QI, a w 2009 r. - Dolnośląski Klucz Sukcesu.

Aktywnie zaangażowany w działalność społeczną. Od 1984 r. w Fundacji Pomocy Biednym Dzieciom "Ut unum sint", od 1990 r. jako jej prezes. Wspiera też m.in. Towarzystwo im. św. Brata Alberta. Wieloletni przewodniczący Stowarzyszenia "Wspólnota Samorządowa Ziemi Świdnickiej". W latach 2001-2007 był Prezesem Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych, którego był współzałożycielem.

W latach 2008-2015 był wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Invest-Park Development.

Biegle włada językiem niemieckim.

Jest żonaty, ma córkę i syna.