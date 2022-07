​W miniony weekend utonęło 10 osób. W tym miesiącu woda pochłonęła już 53 osoby - wynika z policyjnych statystyk.

Akcja poszukiwawcza w Jantarze / Jan Dzban / PAP

Najwięcej - 5 osób - utonęło w niedzielę. W sobotę 3, a w piątek 2. Miniony weekend był drugim z kolei, jeżeli chodzi o liczbę utonięć. Najwięcej ofiar, w tym sezonie letnim, fale pochłonęły w pierwszy weekend lipca. Wówczas śmierć poniosło aż 15 osób.

W tym miesiącu łącznie utonęły już 52 osoby. Natomiast w czerwcu 87 osób. Od 1 kwietnia Komenda Główna Policji odnotowała łącznie 200 utonięć.

RCB apeluje o rozwagę nad wodą

Na swoich profilach w mediach społecznościowych Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina zasady odpowiedzialnego zachowania nad wodą. Apeluje, aby nigdy nie wchodzić do wody po wypiciu alkoholu, pływać jedynie w wyznaczonych miejscach oraz stosować się do poleceń ratownika.

Nie wbiegaj rozgrzany do wody, nie wypływaj na materacu daleko do brzegu, nie wchodź do wody po posiłku, nie skacz do wody w nieznanych miejscach, załóż kapok na łódce, kajaku i rowerze wodnym - apeluje RCB.