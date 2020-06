Po podmyciu konstrukcji wiaduktu przez ulewny deszcz w sobotę zamknięty został przebudowywany właśnie odcinek drogi krajowej nr 86. To kluczowe połączenie Katowic m.in. z Tychami; policja wytyczyła objazdy autostradą A4 i trasą S1.

Zdjęcie, które dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM / Gorąca Linia / Gorąca Linia RMF FM

Jak przekazała PAP podkomisarz Magdalena Szust z zespołu prasowego śląskiej policji, w następstwie ulewnych deszczów doszło do podmycia elementu konstrukcji wiaduktu. Ruch został wstrzymany w obu kierunkach.



Oficer dyżurny śląskiej drogówki uściślił, że po piątkowych ulewach doszło do osunięcia się ziemi w rejonie przyczółka starego wiaduktu, po którym tymczasowo, w trakcie budowy, odbywał się dotąd obustronny ruch. Jak podał, wykonawca prac ocenił, że powstało zagrożenie bezpieczeństwa użytkowania obiektu.



Według policji objazdy od strony Tychów wytyczono ekspresową trasą S1, natomiast od strony Katowic - na autostradę A4 w stronę Krakowa i dalej S1 na Tychy.



W tym miejscu, na wysokości katowickiej dzielnicy Giszowiec, trwają prace związane z budową węzła dróg nr 86 i nr 81. Droga 86 to jedna z kluczowych arterii w regionie, prowadząca od Katowic w stronę Tychów i Bielska-Białej.



Zdjęcie, które dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM / Gorąca Linia / Gorąca Linia RMF FM

Na południe od autostrady A4 droga nr 86 zwężała się dotąd do dwóch pasów w każdą stronę, prowadząc starymi wiaduktami m.in. nad torami kolejowymi. Dalej, na wysokości dzielnicy Giszowiec, znajdowało się częściowo kolizyjne skrzyżowanie, będące początkiem drogi nr 81. W godzinach szczytu tworzyły się tam długie korki; odcinek ten pokonywało w ciągu doby ok. 60 tys. pojazdów.

Remont do 2021 roku

Przewidziana do I połowy 2021 r. inwestycja w Giszowcu obejmuje rozbudowę i przebudowę węzła - dwóch odcinków dróg krajowych nr 81 (ul. 73. Pułku Piechoty) i 86 (ul. Pszczyńska) o łącznej długości 3,62 km. Rozbudowany zostanie m.in. odcinek DK86 - od przebudowanego w poprzednich latach węzła Murckowska na autostradzie A4, na długości całej dzielnicy.



Prace przy tej inwestycji trwają od kwietnia ub. roku. Związane z tym zasadnicze utrudnienia dotyczą spowolnienia ruchu - dwupasową arterię zwężono na wysokości Giszowca do jednego pasa ruchu; zamknięto też zjazd z autostrady A4 na drogę nr 86 w kierunku Tychów.



W ostatnich dniach katowicki magistrat przekazał informację wykonawcy, że koncentruje się on na budowie nowej jezdni zachodniej ul. Pszczyńskiej (drogi nr 86), aby z końcem roku przełożyć ruch ze starej na nową jezdnię (zachodnią).



Wiosną br. miasto podtrzymywało, że kompleksowa przebudowa tego węzła drogowego (warta 247,5 mln zł, przy unijnym wsparciu na poziomie ok. 210 mln zł) zakończy się w pierwszej połowie 2021 r. Prace w Giszowcu wykonuje konsorcjum firm NDI i Balzola.