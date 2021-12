Koalicja Obywatelska złożyła wniosek o wotum nieufności dla ministra sportu i turystyki Kamila Bortniczuka. Ma to związek z kontrowersjami wokół wiceszefa tego resortu - Łukasza Mejzy.

Borys Budka i Jan Grabiec / Tomasz Gzell / PAP

Od kilku tygodni opinia publiczna jest zbulwersowana informacjami, które dotyczą wiceministra sportu Łukasza Mejzy. Brak jakiejkolwiek politycznej reakcji i próba przejścia nad tymi haniebnymi czynami do porządku dziennego powoduje, że jesteśmy zmuszeni złożyć wniosek o wotum nieufności dla bezpośredniego przełożonego pana Mejzy, czyli ministra sportu i turystyki - powiedział szef klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka. Jak tłumaczył, polityczną odpowiedzialność za obecność Mejzy w rządzie ponoszą: prezes PiS Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki. To oni zaprosili do rządu Zjednoczonej Prawicy człowieka, który nigdy nie powinien znaleźć się w polityce - dodał.

Dzisiaj większość parlamentarna wisi właśnie na ludziach pokroju Mejzy - albo takich z szemraną przeszłością, albo politycznych zdrajców - powiedział Budka. Jak dodał, skoro w Sejmie nie ma możliwości odwołania samego Mejzy, to jego klub postanowił złożyć wniosek o wotum nieufności dla jego zwierzchnika w resorcie sportu.

"Jeśli ktoś zadaje się z łajdakami, jest postrzegany w podobny sposób"

Borys Budka / Tomasz Gzell / PAP

Rzecznik Platformy Jan Grabiec powiedział, że Łukasz Mejza jest "łajdakiem jakich mało". Dziś nie ulega wątpliwości, że każda godzina, każdy dzień, w której pan Łukasz Mejza pełni urząd ministra to osobista odpowiedzialność Jarosława Kaczyńskiego - i jako wicepremiera ds. bezpieczeństwa, i jako prezesa PiS - stwierdził.



Jeśli ktoś zadaje się z łajdakami, jest postrzegany przez obywateli w podobny sposób. Jeżeli ktoś roztacza parasol ochronny nad łajdakiem, to jest współwinny, można powiedzieć, za to, czego ten człowiek się dopuścił - dodał Grabiec. Dzisiaj koledzy Łukasza Mejzy z rządu powinni się zapaść pod ziemię albo stanąć wprost i powiedzieć, że przepraszają Polaków za to, co zrobili powołując go na ten urząd i że ani jednej godziny dłużej Łukasz Mejza nie będzie pełnił swego urzędu - sugerował.

Budka odniósł się też do zarzutów Mejzy, że opozycja chciała go przeciągnąć na swoją stronę.

Łukasz Mejza jest politycznym oszustem. Wszedł do parlamentu z listy PSL, po czym natychmiast jak wszedł do parlamentu znalazł się w większości popierającej rząd - stwierdził szef klubu KO. Mogę państwa zapewnić: nikt nigdy nie będzie rozmawiał z tym człowiekiem - oświadczył.



Koalicja Obywatelska, oprócz odwołania Mejzy i Bortniczuka, oczekuje też, że jeszcze na obecnym posiedzeniu Sejmu wicepremier ds. bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński oraz szef resortu spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński przedstawią informację na temat tego, czy służby specjalne sprawdzały przeszłość Mejzy i czy ewentualną wiedzę na ten temat miał Kaczyński. Nie może być tak, że w imię ratowania partyjnych interesów, w imię ratowania tego słabego rządu, przechodzi się do porządku dziennego nad ohydnymi czynami - podkreślał Budka.