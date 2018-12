Więzień Zakładu Karnego we Wronkach 10-centymetrowym drutem zadał cios w szyję strażnikowi. Prokuratura Okręgowa w Poznaniu skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie, zarzucając mu usiłowanie zabójstwa.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Do zdarzenia doszło pod koniec listopada 2016 roku na terenie Zakładu Karnego we Wronkach.

W tym dniu odbywający karę pozbawienia wolności Wojciech S. z nieustalonej przyczyny zaatakował konwojującego go funkcjonariusza. Trzymając w zaciśniętej dłoni ok. 10-centymetrowy drut zadał mu cios w szyję - mówił rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Michał Smętkowski.



Zaatakowanemu funkcjonariuszowi udało się obezwładnić napastnika. Z uwagi na rodzaj narzędzia i miejsce, w które ugodził sprawca, jego zachowanie zakwalifikowano jako usiłowanie zabójstwa. Wojciech S. mimo, że będzie odbywał karę pozbawienia wolności do 2039 r. został tymczasowo aresztowany - dodał.



Smętkowski wskazał, że Wojciech S. był już wielokrotnie karany za umyślne przestępstwa przeciwko życiu lub zdrowiu, w związku z czym - jak zaznaczył prokurator - będzie on odpowiadał za działanie w warunkach recydywy. Mężczyźnie grozi dożywocie.