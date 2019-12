Ponad dziesięć tysięcy osób skorzystało z możliwości wyjazdu do Stanów Zjednoczonych bez wizy - dowiedział się reporter RMF FM. Polska 11 listopada dołączyła do grupy 38 krajów, których obywatele mogą podróżując do USA korzystać z elektronicznego systemu ESTA, przeznaczonego dla państw objętych systemem VISA WAIVER.

