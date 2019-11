"To już oficjalne! Polacy mogą uzyskać online autoryzację ESTA na wyjazdy biznesowe i turystyczne do USA (…). Wspólny amerykańsko-polski sukces! Do zobaczenia w Stanach Zjednoczonych!" - taki wpis zamieściła na Twitterze ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher. Właśnie dzisiaj Polska dołącza do amerykańskiego programu ruchu bezwizowego: Visa Waiver Program. By pojechać do Stanów Zjednoczonych, nie będziemy już potrzebować wizy - a znacznie łatwiejszej do uzyskania i tańszej zgody w elektronicznym systemie autoryzacji: ESTA.

