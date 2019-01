​Do szpitali w Wielkopolsce trafiły trzy osoby zatrute czadem. Straż pożarna apeluje o rozwagę przy używaniu przepływowych podgrzewaczy wody. We wszystkich trzech zdarzeniach, do których wyjeżdżali strażacy, czad powstał w łazience.

Jak poinformował rzecznik prasowy wielkopolskiej straży pożarnej Sławomir Brandt, w czwartek późnym popołudniem do szpitala w Kaliszu trafiło zatrute tlenkiem węgla piętnastomiesięczne dziecko. Kilka godzin później jedna osoba trafiła do szpitala po zatruciu czadem w Chodzieży, zaś przed północą trzeba było ratować 25-latkę w Poznaniu. Kobieta również trafiła do szpitala.

We wszystkich trzech przypadkach czad powstał w łazience. Apelujemy o rozwagę przy używaniu przepływowych podgrzewaczy wody, o pamiętanie o terminowych przeglądach tych urządzeń oraz o dbałość o prawidłową wentylację w łazienkach - wciąż jeszcze w wielu przypadkach domownicy zatykają tam kratki wentylacyjne - powiedział Brandt.

W 2018 roku wielkopolscy strażacy interweniowali w 350 zdarzeniach z tlenkiem węgla. Poszkodowanych w tych zdarzeniach było ponad 180 osób, osiem osób zmarło.



