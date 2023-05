Na lotnisku Chopina w Warszawie mogło dojść do katastrofy. Duży dron, długości kilku metrów, znalazł się bardzo blisko lądującego samolotu LOT-u - informuje portal tvn24.pl.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Do zdarzenia doszło w sobotę po południu.

Jak wynika z nagrania z wieży, do którego dotarł tvn24.pl, jako pierwsza drona zauważyła załoga podchodzącego do lądowania samolotu z Poznania. Dron miał przelecieć ok. 30 metrów nad lądującą maszyną.

Chwilę później do lądowania podchodził samolot LOT-u z Wrocławia. Także jego załoga, ostrzeżona przez kontrolera lotów, potwierdziła obecność drona niedaleko samolotu. Dron miał być wielkości szybowca.

Po tym zdarzeniu na lotnisku wstrzymano loty na 30 minut - podaje portal.

Piloci obu samolotów sporządzili raporty, a sprawą zajęła się komisja zdarzeń lotniczych PLL LOT.