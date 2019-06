Smoki królowały dziś w Krakowie. O godz. 12:15 z Plan od strony ul. Gertrudy wyruszyła Parada Smoków - już po raz 19. Temat tegorocznej edycji święta to "W czterdzieści smoków dookoła świata".

To już 19. Wielka Parada Smoków. Jak mówią organizatorzy z Teatru Groteska, parada to okazja do spotkania się z różnorodnością kultur na wszystkich kontynentach.

Smocza parada była szaloną podróżą wokół globu. Za inspirację dla smoczych postaci posłużyła powieść Juliusza Verne’a "W osiemdziesiąt dni dookoła świata".

Pierwszy weekend czerwca upływa mieszkańcom Krakowa i turystom pod znakiem smoczej zabawy i niespodzianek. Oprócz niedzielnej Parady, wczoraj odbyło się też Wielkie Widowisko Plenerowe i Piknik Rodzinny.

Piknik rodzinny / Jacek Katarzyński / RMF FM





2 czerwca, godz. 10:00-19:00 Smoczy Piknik Rodzinny, bulwar Czerwieński

2 czerwca, Wielka Parada Smoków, ul. Grodzka - Rynek Główny godz. 12:15-15:00



Piknik rodzinny pod Wawelem / Jacek Katarzyński / RMF FM

Wielka Parada Smoków to zdecydowanie największe smocze widowisko na świecie.

Wideo youtube

Wideo youtube

Wczoraj wieczorem odbyło się wielkie Widowisko Plenerowe na Wiśle typu "światło-dźwięk". Podczas widowiska zaprezentowały się wielkogabarytowe, pływające i latające smoki - do 25 m długości i 15 m wysokości.

Parada smoków w Krakowie. Widowiskowy pokaz laserów i fajerwerków pod Wawelem TVN24/x-news

Niesamowite stwory umieszczone na barkach i statkach były animowane przez aktorów Teatru Groteska. W tym roku w Widowisku wzięły udział smoki, których projekty zostały zainspirowane tradycją i kulturą z czterech stron świata. Reżyserem i pomysłodawcą spektaklu jest Adolf Weltschek.